Entrega MK mejoramiento de calles en TX

El gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González hizo la entrega del mejoramiento de las calles del Heroico Colegio Militar y Ezequiel Montes, así como imagen urbana en Tequisquiapan.

Invirtieron casi 40 millones de pesos para su rehabilitación

Por Josefina Herrera

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González realizó la entrega de mejoramiento de calles del Heroico Colegio Militar y Ezequiel Montes, así como imagen urbana en el Centro Histórico en el municipio de Tequisquiapan.

En su mensaje, el mandatario estatal reconoció la labor que ha realizado el presidente municipal Antonio Mejía Lira para lograr un mejor desarrollo en el Pueblo Mágico a pesar de las limitantes de los recursos, sin embargo le reiteró todo su apoyo para seguir consolidando los proyectos que se tienen para este municipio turístico, y en el que se pretende seguir llevando junto a Querétaro al siguiente nivel.

“Se dice fácil pero es bien complicado porque el desgaste de municipio es muy fuerte, y Toño fue presidente municipal primero por un partido en los años 90, a finales, muy joven, y después fue dos veces presidente municipal Independiente, y yo lo que le digo a Toño que ha hecho tan buen papel que espero que lo sigas haciendo, y que siempre va a tener el apoyo de gobierno del Estado porque desde que yo llegué a ser gobernador, yo dije, yo me quitó la camisa de cualquier partido y me pongo la camisa de Querétaro, y a Tequisquiapan yo lo quiero mucho, y Toño espero que tu vida pública siga por muchos años más y no vamos a permitir que te salgas”.

El mandatario estatal, recordó que este municipio no la ha tenido fácil tras dos años de pandemia y tiempos complicados por las lluvias, pero a pesar de que la federación no brinde los recursos necesarios por su ideología política, de parte de él y en la medida de sus posibilidades siempre estará para apoyarlo y seguirlo llevando hacia adelante.

“No la han tenido fácil en Tequisquiapan, tuvimos dos años de pandemia, un año de lluvias durísimas, porque fue durísimo, espero que con las obras que estamos haciendo pueda bajar el riesgo, no les puedo decir que no volverá a ocurrir, es un tema que no está en mis manos, lo que está en mis manos es hacer todo lo posible para poder bajar y mitigar el riesgo, las máquinas aquí se van a quedar todo el tiempo para llegar a la parte de San Juan del Río, la parte de Tequisquiapan y también lo que se ha hecho por las 50 escuelas que apoyamos, y también ahí se metieron 30 millones de pesos, 40 millones de pesos a esta obra, y la verdad se hace porque tienen un presidente municipal que da mucha lata y es lo que necesitamos”.

Por su parte, el Arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el estado, dio detalle de las condiciones en las que se encontraban estas calles y todo lo que tuvieron qué hacer para arreglarlas.

En primera instancia informó que la tubería con la que contaba ya era obsoleta pues incluso algunas ya estaban desbaratadas, además de que presentaban baches y grietas en la superficie de rodamiento, banquetas irregulares y baja seguridad debido a la intensidad del alumbrado, así como la deficiencia del drenaje pluvial y sanitario.

Debido a estas irregularidades, la SDUOP llevó a cabo varias acciones para su mejoramiento, como es la remodelación de las vialidades de acceso al Centro Histórico y del parque La Pila, en el que se metió adocreto y concreto, guarniciones, banquetas, ciclovías e iluminación; así como la restauración del drenaje sanitario que prácticamente estaba colapsado y dos mil 500 metros de agua potable que fueron conectados a viviendas y negocios para brindarles un mejor servicio.

Respecto a la imagen urbana, con el propósito de conservar el patrimonio cultural edificado y potenciar el desarrollo turístico de la región se dignificaron las calles de 5 de Mayo y Morelos, en las que se intervinieron 91 fachadas que se encontraban en mal estado, de las cuales 69 fueron aprobadas por el INAH por ser edificios históricos.

Además de estas acciones, González Salinas mencionó que tras lo sucedido con las pasadas inundaciones, la maquinaria no ha salido de San Juan y Tequisquiapan desde hace ocho meses, y seguirán atentos con la ciudadanía para ver qué más se necesita hacer a fin de evitar otra catástrofe.

“Señor gobernador estas acciones dignifican a nuestros espacios públicos, a calles y colonias, específicamente de este municipio, ya que de a su vez se verá reflejado en la cantidad de visitantes que acuden a este municipio y en la importante derrama económica que esto lleve, el sector de Obras Públicas está compuesto por el IFEQ, la CEI y la SDUOP, no se va, seguimos aquí, vamos a trabajar, tenemos un remanente de este contrato, vamos a hacer otros 80 metros adicionales que es necesario continuar”.

En su intervención, el alcalde Antonio Mejía Lira, agradeció al gobernador por su apoyo para que esta obra fuera posible, esto debido a que era urgente y necesaria para los tequisquiapenses, pues desde hace aproximadamente 38 años que no se intervenía, y parte de ello también fue causa del desastre natural que se vivió hace algunos meses atrás.

“Realmente esta obra significa mucho para los tequisquiapanses porque es una obra estratégica, una obra que muchos años hemos esperado, tenía 38 años o más prácticamente sin tener una sola mano de rehabilitación, de mantenimiento, y hoy se ha hecho una labor de fondo, se rehabilitó completamente esta calle que casi es un kilómetro, es una calle estratégica porque hay nueve cruces en diferentes avenidas que interceden para tener acceso, tanto al interior del Centro Histórico como el exterior de la cabecera municipal. Por eso lo importancia también de la rehabilitación que hubo en torno a lo que es el drenaje que era de un grosor muy reducido, pero que además se le duplica ese grosor a 12 pulgadas, y también se hace un cauce, un dren pluvial que era donde se estancaba el agua, y por eso parte de las grandes afectaciones de esta contingencia que tuvimos algunos meses atrás se debió a que no teníamos una salida digna, porque no habían ingeniería civil de primer nivel”.

El edil precisó que Tequisquiapan vive en gran medida de su turismo, por lo tanto se pretende recobrar la personalidad y el rostro, pero sobre todo la imagen urbana que caracterizó hace años a este Pueblo Mágico.

Finalmente, indicó que no hay duda de que este objetivo se va a lograr de la mano del gobernador, y está seguro que así será porque ha sido determinante, y por ello a Tequisquiapan le va a ir muy bien.