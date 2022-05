Alimentos que favorecen el crecimiento Y cuidado de las pestañas

Recuadro

Qué otros alimentos fortalecen las pestañas

Una dieta balanceada puede tener efectos directamente ligados a la salud del pelo en general, por lo que es recomendado complementar las rutinas y tratamientos de belleza con una alimentación completa, para así obtener resultados satisfactorios.

Además del aguacate, el mamey es otra de las frutas que puede influir en la salud capilar. Por esta razón, es habitual encontrar derivados del mamey y aceites extraídos a partir de este fruto en máscaras de pestañas, shampoos y otros productos para el cabello.

Las almendras también pueden fungir como un ingrediente aliado para hacer crecer y fortalecer las pestañas. Este fruto seco contiene

fósforo, potasio y calcio, mineral que contribuye a la salud ósea y ayuda en el tratamiento de la anemia; mientras que su contenido de vitamina E lo convierte en otro alimento que hace frente a los estragos causados por los radicales libres.

En cuanto a su uso para las pestañas, lo ideal será consumirlas una vez por día, evitando añadirles ingredientes con grasas o azúcares artificiales, para no mermar su efectividad. De no ser posible, puede también recurrirse a tomar leche de almendras, indica el portal médico Medical News Today.

Ahora que sabes cuáles son los efectos que pueden traerle estos alimentos a tus pestañas, trata de incorporarlos a tu dieta, ya que además de lucir una mirada envidiable, le estarás dando a tu cuerpo porciones constantes de vitaminas y minerales que le ayudarán en otros procesos.

(EL UNIVERSAL).- Las pestañas son vellos ubicados en la parte exterior de los párpados cuya función principal es proteger al ojo del polvo y factores del entorno que pudieran ocasionar algún tipo de daño a este órgano. En el ámbito de la belleza, las pestañas ayudan a enmarcar la mirada, por lo que suelen buscarse alternativas para hacerlas lucir más largas y voluminosas, teniendo como aliado para este propósito a diversos alimentos que contribuyen a cuidarlas y hacerlas crecer.

Tal como sucede con otros procesos del cuerpo humano, la alimentación es clave para mantener las pestañas en un estado óptimo, consiguiendo así que, además de cumplir con su función biológica, tengan el largo y volumen óptimos. Por ello te decimos qué alimentos ayudan a que crezcan y estén más sanas.



Cómo hacer que crezcan las pestañas

Existen numerosas alternativas para el cuidado de las pestañas, que van desde productos estéticos hasta opciones naturales que ofrecen resultados sorprendentes.

Los más conocidos son los sueros y aceites con extractos de origen natural que fortalecen las pestañas y contribuyen al proceso de crecimiento. Por otra parte están los procesos que el cuerpo realiza de manera automática al absorber los nutrientes de los alimentos ingeridos.

Entre las principales problemáticas respecto al estado de las pestañas se encuentran el grosor y largo del pelo, lo que generalmente es resuelto con rimel o con procedimientos que añadan uno a uno los vellos faltantes. No obstante, estos son métodos que brindan resultados al momento, por lo que es necesario realizarlos periódicamente y añadir cuidados extra para no obtener un efecto contrario.

Pero si lo que buscas es que tus pestañas luzcan largas y cuidadas, con o sin maquillaje, entonces lo mejor será optar por un proceso natural que genere un cambio desde adentro.



La fruta que contribuye al crecimiento de las pestañas

Como probablemente ya sabes, la alimentación es un factor clave en casi todos los procesos del organismo, por lo que llevar una dieta equilibrada puede intervenir en diferentes aspectos, incluída la salud de tus pestañas.

Si lo que buscas es conseguir unas pestañas más largas y sanas, entonces deberás enfocarte en ciertos alimentos que seguramente ya son parte de tu dieta pero que quizá no conocías todos sus beneficios.

El aguacate tiene propiedades benéficas para diferentes partes del cuerpo, incluídas las pestañas y el cabello. Es uno de los frutos más consumidos a nivel nacional, y es que además de su delicioso sabor, una porción contiene grandes cantidades de vitamina E, vitamina B y vitamina K.

Entre los beneficios del aguacate se encuentra su capacidad antioxidante para combatir los estragos producidos por los llamados radicales libres, los cuales influyen directamente en las estructuras capilares. Por ello, el aguacate es la fruta que contribuye a la salud de las pestañas, al mantener y fortalecer dichas estructuras, por lo que también es un aliado para personas que presenten pérdida de pelo por factores externos.

Por otra parte, una publicación de la Universidad Veracruzana menciona que el aceite obtenido a partir del aguacate, ya sea de la pulpa o de la semilla, tienen beneficios directamente ligados al colágeno, razón por la que es tan común su uso en la cosmética.