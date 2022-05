Andrea Legarreta da cátedra de estilismo

Andrea Legarreta siempre da cátedra de estilismo con cada uno de los looks que comparte en su cuenta de Instagram con sus casi 6 millones de seguidores. A sus 50 años, no solo es una referencia para las mujeres de edades contemporáneas, sino también para las más jóvenes por su estilo impecable y alegre, al cual incorpora las últimas tendencias.

En días recientes, la conductora del programa “Hoy” publicó un post donde luce su figura de impacto en un entallado vestido negro, un modelo que no debería faltar jamás en el clóset de ninguna mujer porque es muy versátil.

Además, nos fijamos que en la mayoría de sus últimos looks ha elegido este tono en piezas totalmente diferentes, que pueden inspirar nuestros atuendos más sofisticados para variadas ocasiones, desde un minivestido hasta un jumpsuit. Aunque en primavera las piezas coloridas reinan, el negro siempre tendrá un lugar preferencial en el armario de muchas. ¿Es tu caso??

El “little black dress” de Andrea Legarreta

Seguramente has leído o escuchado el término “little black dress” o LBD, que se podría traducir como vestidito negro. En moda hace referencia a un básico del clóset que popularizó la elegante Coco Chanel, en un época donde los atuendos negros eran asociados con el luto. Ella reformó este concepto y convirtió el vestido negro en una pieza sinónimo de elegancia, que se puede llevar tanto de día como de noche.

Andrea Legarreta luce un vestido negro de BCBG Max Azria que es ideal para diferentes ocasiones, según los zapatos y accesorios que utilices. Puedes llevarlo a la oficina con un blazer, a un evento con dress code “cóctel”, así como ella, con sandalias de tacón. Pero, con unas sandalias planas, o mules, y una chamarra de mezclilla quedaría perfecto para un brunch especial con la familia o amigos.

Justamente es esa versatilidad la que la moda celebra en esta pieza. El little black dress es una prenda que debería ser simple, sin muchos adornos, para que puedas jugar con accesorios y otras prendas de ropa, y así adaptarlo a la ocasión. De preferencia, que no sea ni muy corto ni muy largo, por la misma razón.

Aunque, por lo general, se busca que sea atemporal, puedes elegir un vestido con algún trend del momento, pero que no rompa con el minimalismo característico del LBD. En este caso, la conductora llevó uno con escote cut out, que va a poder volver a usar muchas veces en el año.

Es importante que elijas un vestido que favorezca tu silueta. El de Andrea es ajustado en cintura, un detalle que va a ser ideal para todos los tipos de cuerpo. Si no te sientes cómoda con tus brazos, puedes optar por un modelo con manguitas cortas y también se verá genial.

?Otros total black de Andrea Legarreta

La conductora lució espectacular con un vestido largo, perfecto para una ocasión especial. Lo mejor es llevar zapatos altos.

En su versión mini, para esos momentos donde quieres sentirte más sexy que nunca, sin perder la elegancia.

¿Quién no ha tenido un traje largo negro? Es el color que nos saca de apuros cuando no sabemos qué ponernos y es la apuesta segura para un evento de gala.

Un jumpsuit también puede convertirse en un básico en 2022, juega con los accesorios y prepárate para brillar.