El HGSJR en tres meses no ha registrado hospitalización por COVID

Actualmente hay 49 casos activos pero no se han registrado como graves

Por Josefina Herrera

Noticias

El director del Hospital General en San Juan del Río, Julián Jácome Luna, dio a conocer que desde hace tres meses no se han registrado hospitalizaciones en el nosocomio por COVID-19, y aunque sí han habido casos, afortunadamente éstos no sido de gravedad.

Mencionó que de haber llegado a atender hasta 38 pacientes al día, en estas últimas semanas escasamente llega uno, sin embargo, aunque las cifras puedan ser positivas no se debe bajar la guardia frente a la enfermedad, pues ésta aún continúa.

“No podemos bajar la guardia, si te das cuenta seguimos nosotros promocionando el uso del cubrebocas, tuvimos el regreso de una alta por mejoría de un niño de un año con COVID, entonces eso quiere decir que no se ha quitado, ya no están llegando graves, ya no están llegando moribundos pero sigue habiendo casos. A la semana ya es muy raro que lleguen, es muy raro que lleguen, hablamos de uno a la semana, y lo máximo que llegamos a tener fueron 38 pacientes”.

Debido a que la enfermedad no ha cesado, el director del Hospital General indicó que no se tiene considerada la desconversión, por lo tanto el espacio covitario seguirá activo, pues aunque prácticamente ya los servicios se encuentran restablecidos al cien por ciento, ya lograron adaptarse.

“No se tiene considerada la desconversión, hasta ahorita no, nosotros tenemos todavía un área de hospitalización, es exclusivo para COVID, hay un área exclusiva para mujeres con COVID y niños con COVID, ahorita tenemos disponibles 10 camas y cinco ventiladores, y todas las 10 camas con oxígeno, con apoyo de luz, de oxígeno, de monitores, ventiladores, ya nos acomodamos, ya estamos trabajando el área de urgencias generales, urgencias, pediatría también, y aparte está el área de COVID, frecuentemente estamos siendo exhaustivos en limpieza, entonces nos dan la facilidad de mover a los pacientes para favorecer los exhaustivos y las limpiezas en las diferentes áreas de nuestro trabajo, y ya está al cien por ciento”.

Cabe señalar que aunque San Juan del Río se había mantenido por algunas semanas sin el registro de un solo caso activo, nuevamente aparece en el mapa con contagios, y de acuerdo a lo que marca la Dirección General de Epidemiología, actualmente hay 49 casos por COVID-19 en este municipio.