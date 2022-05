Encabeza Obispo Fidencio la Institución de Ministros, Acólitos y Lectores

Por Jahaira Lara

Foto:Sixto Picones

Noticias

El Obispo de la Diócesis de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, encabezó la Institución de Ministros, Acólitos y Lectores durante la celebración eucarística que se llevó a cabo en la Catedral de Querétaro, donde se dieron cita decenas de fieles católicos.

Durante la homilía, el Obispo reflexionó sobre tres frases que sintetizan lo que ocurre cuando los discípulos aman: guardan la palabra de su amado, reciben al espíritu santo y permanecen en paz.

Al respecto, mencionó que no se debe olvidar la buena noticia de Dios y que los seguidores mantengan siempre vivo el recuerdo del proyecto humanizado, al hacer mención de la primera frase.

“El que ama se mantendrá fiel a mis palabras, el que no no las guardará (…) Si me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogare al padre para que esté siempre con ustedes”.

Como segunda reflexión destacó que los que aman recibirán al espíritu santo, pues señaló que Jesús no quiere que sus discípulos se sientan huérfanos, pues la orfandad es dolorosa; por lo que en respuesta Jesús enseñó a rezar a los hombres y será Dios quien los defenderá de desviarse del él; además de que el espíritu santo enseñará a comprender mejor lo que les ha enseñado, profundizar su buena noticia y los educara en su estilo de vida.

“Los seminaristas lo saben bien, en el espíritu santo todo es creatividad, nuevo, una sorpresa, sin el espíritu todo es rutinario, aburrido y todo se va desgastando y termina siendo una carga pesada difícil de soportar, sin maestro no se puede caminar en el seguimiento de Jesús”.

Finalmente, aseguró que quines aman a Jesús permanecerán en la paz, “Jesús quiere que vuelvan con la misma paz que han podido ver en el fruto de su unión con el padre”, precisó.

La paz, dijo, es lo primero que se difundirá al anunciar el reyno de Dios para abrir un camino más sano. Y es que reiteró que “no se puede ser discípulo misionero de cualquiera; tendremos que someternos a un proceso educativo para aprender a ser pacíficos, crear símbolos de paz a la manera de Jesús”, reiteró.