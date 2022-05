Kilo de tortilla alcanza los 23 pesos en Querétaro

Por Mánelick Cruz Blanco

Noticias

La inflación récord que vive el país toca ahora a la población con un aumento en el precio de la tortilla que, en Querétaro, alcanzó ya los 23 pesos según el el programa “Quién es Quién en los precios” de la Procuraduría Federal del Cosumidor (Profeco).

Aunque el programa sostiene que el aumento sólo es en algunas zonas de la capital del estado, y en el resto de los municipios se mantiene rondando los 20 pesos, este aumento se está dejando ver en la Capital del estado con precios que sí rondan los 22 y 23 pesos por kilo de tortillas.

Aún así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mantenía el aumento en 22 pesos hasta abril de este año, lo que contrasta con los 16 pesos que inclusive llegó a costar un kilo de tortillas en junio de 2020, a tres meses de iniciada la pandemia. Y sólo se registró un precio similar al actual en abril de 2020, cuando alcanzó los 24 pesos por un breve periodo de tiempo, pero a un mes de iniciada la pandemia de COVID.19.

Hace a penas una semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a “hacer patria” y no aumentar los precios del alimento básico. “Sí me preocupa que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías. Hago un llamado para que no se abuse”, pidió el mandatario después de reconocer variaciones en los precios por toda la República.

Sin embargo, ni el llamado del presidente, ni incluir el alimento dentro del plan económico del gobierno federal para tratar de contener la inflación, lograron que el auemento se detuviera. Según los mismos datos del INEGI, tan sólo este año el precio ha aumentado prácticamente 50 centavos por mes en Querétaro.

Pero en otros estados de la República se han registrado aumentos más pronunciados. En Guerrero, por ejemplo, alcanzó en algunas zonas los 35 pesos; en Nayarit los 28; en Campeche y Baja California los 25; en Chihuahua, 24; y en otros estados como Guanajuato, Puebla, Tabasco o Yucatán ronda también los 23 y 24 pesos.