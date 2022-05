Cine y elegancia, una experiencia única en Cannes

Por Daniela Montes de Oca

Enviada Especial

Noticias

Cannes, Francia.- Mi tren salió a las 8:42 de la mañana, son tres las películas para las que había apartado lugar: Plus que Jamais, Don Juan y Novembre.

Llegué al Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, preguntando por el Cineum, me dijeron que debía tomar un camión, que es gratis con la acreditación. Al llegar me impresionó ver la construcción, muy bonita y grande.

Como en mi correo decía que había código de vestimenta, llevé un vestido negro elegante y unos botines, estaba fresco el día, la sorpresa fue que muchos venían vestidos normal, lo cual envidié, ellos no tendrían que caminar en tacones hasta la noche. De igual forma creo que la situación ameritaba estar arreglada.

La primera película: Plus que Jamais, de Emily Atef, me encantó. Habla sobre una pareja que vive una difícil situación; la vida, la muerte, el duelo, el encontrarse a uno mismo y tomar las riendas de la vida, son los temas principales de este filme. La actuación es muy buena, hay escenas complicadas muy bien logradas, una de las que más me gustó fue cuando los protagonistas suben corriendo una colina, la cámara en mano no solo hace referencia a sus pasos, sino también a la inestabilidad emocional que vivían en el momento. Una película en la que te adentras.

La segunda cinta que vi: Don Juan, con la dirección de Serge Bozon. Esta es una película que no es para todo público, de hecho después de un rato de haber empezado, fueron decenas de personas las que decidieron salirse de la sala. Es un musical que habla de una obsesión de un hombre por las mujeres pero que a la vez él mismo cae en el juego. Me pareció muy interesante, las actuaciones son sumamente buenas, es de esas películas que te deja pensando y que seguro tienes que ver más de una vez para poder entenderla. El soundtrack es increíble. La primera escena te atrapa, en cuestión de segundos estás en el mismo cuarto que Don Juan.

La tercera película: Novembre, bajo la dirección de Cédric Jimenez, está basada en hechos reales, en el ataque terrorista de París en el 2015, toda la investigación que hubo detrás y algunos avances legales que hubo como resultado de ello. Es un filme de acción que te mantiene en suspenso todo el tiempo. Te muestra el trabajo policiaco detrás de lo sucedido, entrevistas, llamadas, detenciones, te enseña una cara diferente de Francia. La última parte de la película es la más me gustó, cuando no quieres pestañear un segundo para no perderte lo siguiente. El tema es interesante y además emotivo. Esta película está en competición.

Este lunes 23 de mayo se estrenó la película de David Cronenberg: Crimes of the Future, una de las favoritas, considerada por muchos la joya de esta edición. Cabe recordar que este director ha logrado dejar su huella en el mundo del cine con películas como La Mosca, Crash, Un Método Peligroso; es considerado uno de los más grandes directores en su género, despertando diferentes sensaciones en el público.

Por la noche regresé al centro de Cannes, ahora sí todos estaban muy elegantes, tacones, vestidos, trajes, plumas, moños y mil cosas más. Todos los turistas a la orilla de la alfombra roja esperando ver de lejos a algún artista.

Este martes las películas que quiero ver son: Moonage Daydream, que habla de David Bowie y Holy Spider, que está en competición.

La emoción sigue, vivir Cannes es algo único.

Una sala de cine dentro del Festival.

La alfombra roja.