Ignacio López Tarso manda fuerte mensaje a los hijos de Silvia Pinal

Doña Silvia Pinal continúa en la mira pública tras la controversia que vivió por su regreso a los escenarios teatrales con ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’, debido a que muchos opinaron que la actriz debía cuidar de su salud, pero ahora fue el turno de Ignacio López Tarso para hablar sobre el tema.

“Yo admiro a Silvia. Entiendo su necesidad del teatro porque yo la siento igual, pero hay que tener mucho cuidado”, expresó López Tarso en entrevista para el programa Sale el Sol.

El artista de 97 años manifestó que la primera actriz necesita de una persona que le ayude a ver su carrera, y eso solo les corresponde a sus familiares.

“Silvia necesita alguien que le ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos y no dejarla sola, que ella decida sola y que haga las cosas por ella sola porque se puede equivocar como se equivocó esta vez”, manifestó.

Empleando la empatía con su colega, don Ignacio lamentó que Silvia hubiera aceptado trabajar en la obra que hace días concluyó funciones tras diversas polémicas además de informarse que se realizaría otro guion.

“Yo siento mucho lo de Silvia porque ella a esa edad debe tener necesidad del teatro. La gente que se hace en el teatro necesita el teatro y tiene necesidad física. Yo lo necesito, me hace falta el teatro. Ella dijo sí por el deseo enorme de regresar al teatro y se equivocó porque no es para ella eso, es obvio, es una obra que no debe hacer Silvia Pinal”, explicó.

Finalmente, el reconocido actor fue contundente con su opinión sobre la puesta teatral que protagonizaba Silvia. “La embarcaron en esto y tienen la culpa por andar de sonsacadores, que ella es la abuelita. Una comedia sin ninguna calidad literaria, ni ninguna calidad dramática, ni calidad de ningún tipo. Ahí no había calidad. El título no me gusta, me parece una jalada de pelo y diría: ‘Déjenme ver, voy a pensar un poco y luego les decido’”.