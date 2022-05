Camila Cabello estará en la final de la Champions

LA ARTISTA dijo estar feliz porque su padre y su hermana la acompañaran en el concierto que brindará este sábado.

Agencia México

La cantante Camila Cabello, que encabezará la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA este sábado en París, reveló que rendirá homenaje a México en el concierto que brindará hoy.

Durante la entrevista que concedió al programa Despierta América, la intérprete cubano-estadounidense mostró su amor por el país azteca y desveló: “Tengo unos elementos muy mexicanos en el show…”.

Ante la pregunta de Alan Tacher sobre si podía adelantar algo más de la esperada presentación, además de comentar que cantará 6 temas, la artista comentó: “tengo alebrijes en el show, y eso ni mi papá lo sabe, así que es una super exclusiva”.

Posteriormente, Camila confesó su gusto por el balompié. “Veía el mundial, así que no soy tan fanática como los fanáticos que vienen aquí, porque hay gente que… yo vi la serie de Club de Cuervos, y no me podría llamar fanática, pero sí me encanta el futbol, es el único deporte también que entiendo y que disfruto”.

A pesar de que la cantautora prefirió reservar su preferencia por alguno de los equipos que compiten por el trofeo de la UEFA Champions League, si dio a conocer a quién apoyará en el próximo mundial de la especialidad.

“A México, obvio, mi mamá que es cubana también, pero Cuba no tiene equipo de fútbol en el mundial… todos ¡ay, el Chicharito!”, expresó.

Finalmente, la artista dijo estar feliz porque su padre y su hermana la acompañaran en el concierto que brindará este sábado, además de que invitó algunas amigas para estar presentes en el estadio en París.