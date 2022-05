Grettell Valdez confirma divorcio con Leo Clerc

DECIDIÓ sincerarse con sus seguidores para confirmar que es una mujer soltera.

A pesar de que en distintas ocasiones Grettell Valdez se negó a revelar detalles de su vida sentimental, esta vez decidió sincerarse con sus seguidores para confirmar que es una mujer soltera.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Valdez confirmó que está totalmente divorciada, de Leo Clerc, con quien se casó en 2018 en Acapulco.

“Yo solita me metí en esto, ok. Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva”, contestó la artista sonriente en el video de tan solo unos segundos, que compartió en sus stories de Instagram.

En el clip la estrella de las telenovelas no aparece sola, pues una de sus amigas levantó la voz para hacer hincapié en que Grettell tenía mucho tiempo alejada de su ex. “Hace un año y medio que no lo ves”, añadió la íntima de Valdez.

Posteriormente, la intérprete decidió aconsejar a un seguidor que le pidió algunos tips para superar una ruptura amorosa. “Llora lo que tengas que llorar. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí. Me divierto conmigo”, comentó.

Pese a esta decepción amorosa, Grettell Valdez dijo estar totalmente abierta al amor, luego de que sus seguidores le cuestionaron que si tras su divorcio estaba dispuesta a enamorarse de nuevo.

“Yo nunca he dejado de vivir el amor, yo vivo el amor, todo con amor, vivo enamorada y por supuesto si en algún momento aparece nuevamente el amor por supuesto y si cumple con todo lo que quiero y necesito ¡Que viva el amor!”, concluyó.