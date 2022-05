“Pareciera que en muchas de las manifestaciones Morena es un aliado”: Antonio Zapata

Durante la marcha se encontraban al menos cuatro militantes morenistas

Por Sergio Hernández

En la mañana, el diputado Antonio Zapata dijo: “puntualizando pareciera que en muchas de las manifestaciones esta Morena aliado”; por la tarde la rectora por Facebook escribió: “lamentable que el diputado Zapata insinúe qué hay injerencia de Morena en la marcha y posición universitaria. No señor, nuestra postura es legítima”. En la marcha se vio a por lo menos cuatro integrantes de ese partido político.

En Plaza de Armas a la vista de todos en la manifestación de “universitarios” se vio a Félix Farfán, Rogelio Orozco, Jerónimo Sánchez y Joaquín de la Lama. Pero la rectora escribió en su cuenta de FB: “La posición de la UAQ en todos los temas es apartidista. “Lamentable que el diputado Zapata insinúe qué hay ingerencia (textual) de Morena en la marcha y posición universitaria. No señor, nuestra postura es legítima. Ya basta de hacer parecer lo que no es, hagamos buena política y acostumbrémonos a la crítica y participación ciudadana.

“El gobernador Kuri ha mostrado sensibilidad en otros temas y, segura estoy, así será ahora. Solo necesitamos abrir el diálogo y permitir la participación de todos los sectores sociales para construir el Querétaro que merecemos. Iniciemos construyendo entonces una verdadera ley de aguas para todas y todos”.

En la mañana el diputado Zapata invitó los tacos a los reporteros “de la fuente”, ahí acusó al Partido Morena de estar detrás de las movilizaciones que se han hecho en contra de la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro” que acaba de publicar el Gobierno del estado a través de la “Sombra de Arteaga”.

“Somos respetuosos de las expresiones que haga cualquier persona, cualquier organización y en este caso esta manifestación que han organizado por parte de algunas facultades de la universidad, somos respetuosos de lo que ellos quieran manifestar”.

Se le cuestionó sobre lo dicho por la rectora García (el jueves, en el sentido de la marcha que se realizó ayer) y reviró: todas las personas, con independencia del cargo que ocupen, tienen la posibilidad de manifestarse de manera pública por lo tanto se dijo respetuoso y cuidadoso de las expresiones que se manifiesten.

“Parece que es importante escuchar y atender las observaciones, pero puntualizando, pareciera que muchas de las manifestaciones y que el mismo Morena pareciera estar aliado a esta manifestación que hacen los estudiantes o ellos en coordinación pareciera que hay una interrelación con el partido de Morena que ignora lo establecido en el Código Urbano el cual contempla el concepto de las concesiones”.

Aclaró que no debería existir confusión, a menos de que haya un interés oscuro en confundir y hablar de este tema.

“Han sido las mismas manifestaciones y la actitud que algunos dirigentes de este grupo político han manifestado”.

Y agregó: “yo creo que aquí hay una confusión, no necesitamos conocer la situación de lo que se va a concesionar porque primero no está en juego y la ley no habla y no tenemos facultades para autorizar concesiones en el legislativo, segundo la situación de las concesiones ya existía y existe en el código urbano y nunca dijimos, nunca nos manifestamos contra lo que establece el código urbano a día de hoy, lo que hicimos en el tema de concesiones fue establecer las condiciones básicas de lo que se tiene hacer, recuerden que además la facultad de otorgar la prestación de servicios de agua potable es del municipio 115 constitucional y esto nos lleva además a recordar que de las 22 concesiones si no mal recuerdo que se han otorgado, 21 corresponde a los municipios y una sola a la cea entonces el tema es el ámbito municipal es el que tiene la facultad, la ley clarifica que puede ser la cea como los municipios, se establece en las normas básicas pero siempre buscando respetar la autonomía municipal, para nosotros fue fundamental respetar lo que es importante, la autonomía municipal, para nosotros fue fundamental respetar lo que es importante qué es la autonomía, los 17 municipios del Estado excepto San Juan del Río cada 3 años firman un convenio con la cea para la prestación del servicio de agua potable para la ciudadanía entonces creo que clarificado esta confusión, yo repito me parece que hay mayor trasfondo político.

En este sentido, una persona que tiene el cargo de senador también hacia algunas expresiones de esta naturaleza y además tan no se privatiza que el mismo Gobierno de la Ciudad de México en el 2003 autoriza este tipo de operaciones en donde los organismos operadores no tienen capacidad técnica o financiera para poder llevar a cabo inversiones”.

Y apuntilló: “yo les diría lo siguiente, los que tienen interés real en participar en la vida democrática del Estado de Querétaro, presenten las aportaciones que crean correctas o necesarias para mejorar la vida del Estado, con mucha frecuencia nos reunimos con organizaciones empresariales y hablo por ejemplo Canaco y recibimos sus comentarios y opiniones, si la UAQ como un centro importante de estudios y de pensamiento tiene aportaciones que nos las haga llegar, yo creo que lo importante es que legislemos sobre documentos y dicho con todo respeto para ustedes no a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, vamos a legislar en un trabajo profesional en cualquier tema”