Star Wars contagia de sabor latino al universo

Mario Székely, corresponsal

ANAHEIM, California, EU., mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Fue como una reunión de familia entre actores y realizadores de The Mandalorian, cuando el productor y escritor Jon Favreau presentó al pequeño Grogu, el personaje más tierno de esa serie, sentado sobre una larga mesa en la que se había acomodado al reparto. Conocido también por los fans como “Baby Yoda”, el animatronic se movió como lo ha hecho por dos temporadas en su emisión streamer, siendo posteriormente abrazado por el actor que da vida a su coprotagonista, Pedro Pascal, mientras los asistentes a la Star Wars Celebration les ovacionaban de pie.

Favreau y su coproductor, Dave Filoni, compartieron avances de un par de minutos de la tercera temporada, a estrenarse en febrero 2023, donde el mandaloriano tratará de reivindicar errores del pasado que comprometieron su estadía en la orden. Al mismo tiempo, Grogu continuará siendo su más alta responsabilidad y copiloto del personaje de Pascal, con nombre oficial, Din Djarin.

“Siendo mi identidad latina, creo que todo lo que hago tiene un sabor. No me lo puedo quitar y no quiero quitármelo. Que este aspecto de mi personalidad entre en el mundo de Star Wars es muy importante y motivo de orgullo para mí”, dijo el actor de origen chileno a EL UNIVERSAL.

“Mi personaje se ha beneficiado de una gran escritura por parte de los creadores de la serie, que abordan esta relación de padre e hijo muy llamativa para la gente. Creo que si por algo vamos a sorprender a la audiencia en la temporada tres, después de que lo conseguimos hacer en las anteriores, va ser por seguirles creando conexiones muy humanas entre los personajes, sumadas a escenarios más épicos de la historia de Star Wars”.

Las imágenes proyectadas, que incluyeron una vista breve de un Star destroyer derruido del Imperio galáctico, la segunda Estrella de la Muerte deshecha sobre las olas de la luna Kef Bir -vista en Star Wars: El ascenso de Skywalker; el personaje de Pascal huye de varias escaramuzas en tierra y espacio, acompañado siempre de Grogu, al tiempo que los de Emily Swalow (Armorer) y Katee Sackhoff Bo- Katan Kryze ) sentencian que la redención de Djarin está muy lejos de suceder.

La convención de Star Wars concluyó su celebración alrededor de sus series emitidas por Disney+, presentando avances de Ashoka, ahora en rodaje. La protagonista Rosario Dawson saludó a fans, mientras que Natasha Liu Bordizzo fue presentada como la versión de carne y hueso de la también mandalorian Sabine Wren, surgida de la serie animada Rebels, como la nueva aliada de Ashoka. “ucasfilm con esto sugiere un cruce de personajes entre ambas series.

“Todo esto representa a un mundo que se antoja en el que todos queramos pertenecer”, compartió Dawson, con ascendencia latina.