Sorprendió Cilic a Medvedev

El jugador de 33 años sorprende al cabeza de serie número 2, pero debajo de la superficie, había señales de un renacimiento de Cilic en RG

En una batalla entre dos campeones del US Open, fue el sembrado No. 20 Marin Cilic quien dio una clase magistral en tierra batida contra el No. 2 del mundo Daniil Medvedev el lunes por la noche.

El jugador de 33 años encontró su mejor cosecha para derrotar al ruso 6-2, 6-3, 6-2 bajo las luces de la cancha Philippe-Chatrier, reclamando su mayor victoria por clasificación en más de cuatro años.

Y con el finalista del año pasado, Stefanos Tsitsipas, también saliendo unas horas antes de la derrota de Medvedev, el resultado de Cilic ha cambiado efectivamente la mitad inferior del cuadro masculino. ¡Traiga el caos!

Esto es lo que aprendimos de la primera victoria de cuarta ronda de un Grand Slam de Cilic desde 2018. Medvedev trajo un récord de 3-0 frente a Cilic en su primer encuentro en tierra batida en Chatrier, pero el sembrado No. 20 no tenía interés en apegarse al guión.

Cilic ha estado en forma ominosa durante la primera semana en París. Dejó caer un bagel sobre Attila Balazs en la primera ronda y sobre Gilles Simon, poniendo fin a la carrera de Roland-Garros del francés que se retira, en la tercera ronda.

Solo ha perdido un set hasta ahora en el torneo, remontándose de un set en contra para derrotar a Martin Fucsovics 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 en la segunda ronda.

Llevó todo ese impulso a su choque del lunes por la noche e hizo una declaración en el primer set cuando recuperó los últimos cuatro juegos con un doble quiebre del servicio del ruso.