¡Andrea Legarreta gana demanda!

La conductora de televisión Andrea Legarreta confesó que luego de entablar un proceso legal contra una publicación, por fin obtuvo resultados favorables.

“Gané una demanda después de 3 años con la revista TV Notas, solamente para que lo sepan, ahí lo dejo sobre la mesa. Es una demanda donde más allá de… al final tiene que ver conmigo, pero sí creo que es en pro de muchas mujeres, y que al final entiendan estos medios, que al final entre broma y broma, sale un encabezado que no es el correcto, o sale alguna situación falsa”, dijo la artista tras su encuentro con los reporteros a su salida de Televisa San Ángel.

Acto seguido, Andrea recalcó: “Que entiendan que por mucho que seas una persona del medio, no puedes… ¡Híjole, es que no quiero decir una grosería!, no puedes ensuciar su dignidad, su reputación, a su familia, su estabilidad emocional, su estabilidad laboral, a través de información falsa y que no es comprobable”.

Sobre el motivo de la demanda, la esposa de Erik Rubín relató: “esa demanda en específico tiene que ver con una fotografía que subieron diciendo que yo estaba, porque yo estaba haciendo una posición de fuerza y están los entrenadores, yo estoy sentada un poco más abajo, ellos están atrás, y ellos son los que ponen un emoji en una fotografía que yo ya había compartido, y dicen que yo la compartí con ese emoji, porque yo tenía la mano en su pene”

Además de la fotografía, la presentadora indicó que se dijeron cosas muy feas de ella. “Al compartir eso dicen cosas fuertes, hablan de mí, me critican, que siendo mi negocio, ahí va Erik, van mis niñas, una cosa muy humillante, muy grosera, una falta de respeto increíble al final”.

Por último, Andrea Legarreta manifestó que, conjuntamente con la disculpa pública, recibirá una compensación monetaria, que incluye el pago de sus defensores legales. “Dentro de esta remuneración, viene también lo de los abogados”, expresó la también actriz.