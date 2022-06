Municipio no ha sido llamado a juicio por demanda de exempleada

El trámite se realizó de manera errónea, indicó Ana María Osornio

Por Jahaira Lara

Noticias

El proceso que emprendió la extrabajadora de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Miriam Teresa Sánchez Cruz desde el 2017, fue erróneo; lo que ha impedido a la administración municipal de Querétaro tomar conocimiento formal del caso para atenderlo y en su caso, llegar a un acuerdo.

Así lo lamentó la titular de la Secretaría de Administración del gobierno municipal, Ana María Osornio Arellano, quien destacó que la Coordinación Municipal de Protección Civil no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio; razón por la cual, tampoco procedió el embargo el pasado jueves 27 de mayo.

En este sentido, destacó que el municipio de Querétaro sólo puede proceder de acuerdo con lo que legalmente le está permitido y al no existir un mandato judicial que lo condene, la administración está impedida legalmente a dar cumplimiento.

Además de que dijo, Secretaría de Administración es la única dependencia facultada para atender cualquier tema legal de carácter laboral sobre los empleados adscritos al municipio.

“El municipio de Querétaro informa que hasta este momento la entidad municipal no ha sido llamada a juicio dentro del expediente promovido por la actora Miriam Teresa Sánchez Cruz, razón por la cual este municipio desconoce el contenido y desarrollo del procedimiento laboral desahogado ante el tribunal de conciliación y arbitraje (…) al no ser la parte demandada dentro del mismo, el municipio de Querétaro no tiene acceso a los autos que conforman el expediente”.

La funcionaria precisó que en los expedientes municipales se encontró que la persona fue trabajadora del Municipio y que en 2017 se le rescindió el contrato conforme a la Ley de los Trabajadores del Estado, siendo en dicho año que se sostuvo el último contacto con ella.

Finalmente, refirió que independientemente del cause legal que mantenga la exempleada y conscientes de la situación laboral que enfrento en su momento, a través de la Secretaría de Administración se mantuvo una reunión con la afectada y su abogado, donde se abordó el tema y se brindó la atención que legalmente se le puede ofrecer.