Promover la vivienda social para evitar “caos urbanístico”: Canadevi

Por Mánelick Cruz Blanco

Con la finalidad de evitar un “caos urbanístico”, es necesario que se brinde acceso a la vivienda a las personas de bajos ingresos, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Alberto Moreno Gómez Monroy.

De lo contrario, las personas que no puedan acceder a una vivienda se instalarán en otros lugares y esto provocaría que “se sume una masa de gente que no pueda obtener una vivienda, un patrimonio, se va a volver un problema social”, puntualizó el empresario.

“El problema es de carácter de oferta, que no se puede otorgar. Pero todavía no es un problema de carácter social. Cuando estas personas no tengan acceso y se sume una masa de gente que no pueda obtener una vivienda y entonces en las zonas urbanas empieza un caos urbanístico”, advirtió el empresario.

Este caos se traduce, informó Gómez, en 138 mil millones de pesos que le cuesta a la Federación atender estas zonas de las ciudades que se desarrollan sin control, pero a las que tienen que brindárseles servicios básicos como carreteras, agua, drenaje e infraestructura eléctrica.

Para ello, la Canadevi buscaría que, en alianza con los tres niveles de gobierno, se atienda al segmento de la población de personas que ganan entre 8 y 12 mil pesos mensuales; quienes no tienen acceso a una vivienda actualmente y personas que tengan derecho a obtenerla pero no encuentren oferta.

“Estamos trabajando buscando planteamientos tanto en la parte del crédito como en la parte de los costos. Con apoyo de los gobienos estatales y municipales. Ejemplos, Guanajuato brindó un subsidio de 100 millones de pesos para otorgar 50 mil pesos”, ejemplificó el empresario.

Asimismo, recordó que también hay municipios que reducen los impuestos y derechos de agua para que, en total, se obtenga un apoyo de hasta 80 mil pesos y que las personas que tengan opción de un crédito a 400 mil pesos, puedan aspirar a un monto mayor.