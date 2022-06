América Guinart nunca anularía su matrimonio con Alejandro Fernández

Después de casi 24 años de que América Guinart y Alejandro Fernández decidieron tomar caminos por separado, y aunque cada uno ha escrito nuevas historias de amor, la tapatía está convencida que el matrimonio que tuvo con el cantante siempre será una etapa imborrable y muy especial para ella.

Pues del fruto del amor que alguna vez tuvieron nacieron Alex, América y Camila Fernández, por lo que Guinart se destacó por su gran trabajo como madre, pues ahora está viendo el fruto de todos sus esfuerzos al ver a sus hijos felices y realizados.

Debido a que el pilar de su vida siempre ha sido su familia, confesó que el amor de su vida fue “El Potrillo”, razón por la que no quiere anular su matrimonio religioso, “empezamos a ser novios desde los 14 años, nos casamos cuando yo tenía 21 y él 22, y creía que sería para toda la vida”, recordó y agregó: “Cuando nos separamos fui a hablar con el padre, Ángel Espinosa de los Monteros, y le dije: ‘¿Qué hago? Porque mi vida no está bien”, relató.

“El padre me dijo: ‘Bueno, el matrimonio es para toda la vida, pero con una vida digna, no llena de sufrimiento, Dios no quiere eso para ti’. Me costó mucho trabajo y el padre también habló con Alejandro y al final de cuentas nos separamos”, reveló para el medio religioso ‘Aleteia’.

Debido a su fe y al gran amor que compartió con el cantante, América dijo “mi matrimonio por la Iglesia no lo anularía nunca. Fue un acuerdo de ambos, porque estamos conscientes de que lo hicimos por amor, y el fruto de ese amor son nuestros tres hijos maravillosos”, detalló.

Aunque la historia de amor entre América Guinart y Alejandro Fernández no tuvo el desenlace que ellos hubieran querido, sí mantienen una buena comunicación, lo que les permitió que sus hijos se desarrollaran de manera feliz y tranquila, ejemplo que le sirvió a sus hijas para tomar la decisión de casarse, “mis hijas en una etapa dijeron: ‘No me quiero casar’, y les dije que el matrimonio es una institución valiosa que da estabilidad emocional. Les dije: ‘Cásense y tengan hijos dentro de un seno familiar y verán que van a estar muy contentos”, declaró.

A pesar de que se ha desarrollado como arquitecta y empresaria, Guinart está convencida que la maternidad siempre fue su sueño más grande y el proyecto de vida que más satisfacciones le ha traído, “uno de mis sueños siempre fue formar una familia unida y estar con mis hijos. Me apasionan cosas muy simples: compartir con mi familia, estar con mis papás, con mis hermanas; me gusta mucho viajar, y si los viajes son en familia, me gustan aún más”.

Finalmente, agregó que siempre cuidó de sus hijos y dedicó cuerpo y alma en protegerlos, “con Alex, el primero, no necesité enfermera para sus cuidados, pero sí con las gemelas porque fueron prematuras, pero siempre estaba ahí. Yo decía: ‘Pues a dónde voy que más valga, ¡qué mejor que dedicarme a mis hijos!’, en un tiempo cuando me separé, puse un gimnasio y me fue muy bien, pero también vi que, por más que trataba de organizarme, las cosas del negocio me absorbían y perdía tiempo con mis hijos”, concluyó.