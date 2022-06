Frente común en defensa de la Peña: Jesús Feregrino

La asociación “Bernal Pueblo Mágico” rechaza las intenciones de abrir nuevas rutas turísticas en el monolito

Por Tina Hernández

Noticias

Ante las intenciones de grupos de interés por abrir nuevas rutas para el ascenso y descenso a la Peña de Bernal, el integrante de la Asociación Civil “Bernal Pueblo Mágico”, Jesús Feregrino, aseveró que desde la asociación no se permitirá la acciones que dañen el Área Natural Protegida (ANP), pongan en riesgo el lugar sagrado de la Santa Cruz o se afecte el nombramiento de la UNESCO; y menos -añadió- si la intención es realizar un nuevo camino para colocar una isla de cobro.



La postura, luego de darse a conocer la intención de un grupo de personas por “tramitar” ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) y la presidencia del municipio de Ezequiel Montes los permisos y licencias necesarias para la apertura de nuevos caminos.



Jesús Feregrino manifestó que no solo él, sino la totalidad de los integrantes de la Asociación Civil “Bernal Pueblo Mágico”, tienen la calidad moral de exigir que se detengan las intenciones de abrir nuevas rutas, pues como grupo su trabajo, desde su conformación, ha sido conservar no solo el monolito, sino defender las figuras que le dan protección y el mismo pueblo de Bernal.



“Tanto como ideas, yo creo que no, no deben ser ideas, sino que hay algunos vivales que quieren hacer negocio. Que yo tenga entendido, hay algunos comentarios de gentes que dicen que quieren abrir (nuevas rutas). Pero no pueden abrir rutas. No, esto no va a ser”.



La Asociación Civil “Bernal Pueblo Mágico” se conformó por un grupo de ciudadanos habitantes de Bernal como parte de una acción para logar que se convirtiera en “Pueblo Mágico”, nombramiento que se otorgó por la Secretaría de Turismo del gobierno federal en 2006.



En 2007, el monolito fue reconocido como una de las 13 Maravillas de México, a través de un concurso que impulsó una televisora, que detonó un boom turístico.



En junio de 2009, el Poder Ejecutivo declaró la Peña de Bernal como Área Natural Protegida (ANP), lo que abarca una superficie de 263-91-51.421 Ha (doscientos sesenta y tres hectáreas, 91 áreas y 51.421 centiáreas), que integra parte de los municipios de Tolimán y Ezequiel Montes.



En septiembre de 2009, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la integró al catálogo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por considerarse un lugar de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas.



Por las figuras de protección arriba citadas, el bernalense manifestó que antes de hacer alguna modificación se deben tomar en cuenta las leyes y reglamentos, así como los convenios internacionales que tocan a la Peña de Bernal.



Si bien el cobro se instauró en la administración de la morenista, Elvia Montes, y en la que él fungió como Oficial Mayor; Jesús Feregrino dijo que su postura fue en contra del cobro a la Peña de Bernal, por tratarse de una acción fuera de la normatividad, pues no pasó por cabildo y el congreso local, y no se avaló por el Poder Ejecutivo desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).



A nivel local, la dependencia encargada de la protección de la Peña de Bernal es la Sedesu, a cargo de Marco del Prete Tercero, quien no solo debe buscar la conservación sino el impulso de la mejora de esta ANP.



Ante la facultad de la SEDESU para proteger la Peña de Bernal, Jesús Feregrino expresó que está en manos de esta dependencia detener la creación de nuevas rutas e incluso el cobro; no obstante también dijo es necesario hacer un llamado al INAH y el municipio a hacer un frente común en defensa de la Peña de Bernal y su pueblo.



Declaratoria de áreas naturales protegidas.



Dentro del territorio del Estado de Querétaro existen zonas que, por su importancia física o biológica, por los servicios ambientales que proporcionan, o por especial interés del Estado, deben ser sometidas a programas de preservación, conservación o restauración. Para lograr este objetivo, la autoridad Federal, Estatal o Municipal debe emitir las declaratorias de protección correspondientes, para el área de que se trate; por tanto, una declaratoria representa la declaración pública que hace la autoridad, para dar a conocer que un área natural está bajo régimen de protección.



De acuerdo a la Ley Estatal de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (LPADSEQ, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga 13/03/2015), las áreas naturales protegidas de jurisdicción Estatal, se establecerán mediante decreto que contenga la declaratoria que expida el titular del Poder Ejecutivo del Estado (Artículo 91); para el caso de las áreas naturales protegidas (ANP) de competencia municipal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, podrá proponer al municipio que corresponda, la expedición de las declaratorias para su establecimiento, mientras que para las ANP federales, el Gobernador del Estado de Querétaro podrá solicitar a la Federación su establecimiento (Artículo 95).



Las declaratorias de las áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, de acuerdo al Artículo 96 de la LPADSEQ, contendrán: la delimitación del área; la descripción de las actividades que se podrán llevar a cabo en el ANP; las modalidades y limitaciones a que estarán sujetas; la propuesta de zonificación; en su caso, los lineamientos para el establecimiento de órganos colegiados, creación y operación de fondos o fideicomisos; la obligación de elaborar y ejecutar el programa de manejo del área; y las reglas que debe seguirse para su administración y vigilancia.