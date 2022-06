Mhoni Vidente confiesa que fue vetada de Televisa

Luego de tres años, Mhoni Vidente finalmente aceptó que sí fue vetada por Televisa. Actualmente la televisora liderada por Emilio Azcárraga vive en un escándalo, pues varios actores han confesado que fueron vetados.

Hace unas semanas el actor y director Eugenio Derbez quien mediante sus redes sociales ha expresado el veto que sufrió por parte de la empresa de San Ángel.

Tras la polémica, salió a luz un video en donde la astróloga se encontraba exponiendo sus predicciones como regularmente y expresó que Derbez es un ‘oportunista’ y que solo busca hacerse la víctima.

“Eugenio Derbez se pasó de listo al hacerse el sufrido, se hace la víctima, pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta talento y atacó a Televisa”, afirmó la vidente.

En el mismo programa, la adivina afirmó que lo que ocurrió tras su salida del matutino y en qué términos quedó con la televisora.

“A mí también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos ni decir que me vetaron. A Eugenio le sale la carta del loco”, mencionó.

Recordemos que la pitonisa estuvo varios años en el matutino ‘Hoy’ en donde además de dar los horóscopos, también daba algunas impactantes predicciones a los famosos, lo que la convertía en una de las secciones favoritas del público, sin embargo, en el 2019 salió del programa.