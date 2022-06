Crónica de una Odisea. Tremec.

XXVII

Emilio L. Castelazo de los Ángeles.

Por redes Internet@Reporte Querétaro, reseña en una breve crónica histórica, que nuestra ciudad “está más fuerte que nunca”, refiriéndose a la capital de nuestro estado hace 56 años. La nota —que no especifica fecha— utiliza las instalaciones de Tremec para ilustrar el crecimiento y la evidente modernidad en la década de los 60’s (Aunque la fotografía utilizada no corresponda a la fecha referida). Nos dice la nota que “el gobierno de Querétaro anunció que intervendrá la avenida 5 de Febrero (1) porque ya es imposible circular por ahí. Además, con obra hidráulica, buscará evitar inundaciones. Durará 15 meses y afectará a 56 colonias.” ¡Memorias!

(1) Carretera 57 —Nótense los solitarios dos carriles. Atrás, los terrenos antes de cultivo.

Testimonio1964 A 1991. Primera etapa 1971-1976 (2)

José Rivera Frausto.

Supongo que mis argumentos fueron convincentes ya que tres días después, Miguel me comunicó que había concertado una entrevista conmigo y William Leonard, director general de Tremec en ese entonces. Acudí a la cita sin conocer previamente al Sr. Leonard. Me recibió con cortesía e hicimos un tour a la planta por 45 minutos. Posteriormente, platicamos y pude exponer mi forma de pensar. Sin mayor preámbulo me preguntó mis condiciones económicas. Pedí un ingreso alto, un bono de rendimiento y un automóvil. Muy al estilo de Bill Leonard, escribió a lápiz en media hoja de block carta, las condiciones con las que me contrataba y me la entregó diciendo con la calma de siempre: Aquí tienes tu contrato… ¿Cuándo empiezas? Acordamos integrarme después del 15 de Septiembre de 1971 y sin más, me fui a repasar todo antecedente e historia sobre Tremec, preparándome para este nuevo e importante reto.

Debo confesar que desde 1964 me había impuesto la meta de ingresar a Tremec. Todo ocurrió al visitar la fábrica Industria del Hierro como vendedor de herramientas de carburo de tungsteno para corte y maquinado de piezas de acero y hierro. Del equipo de asesores de mi empresa, un francés, me comentó que pronto se establecería una planta de fabricación de transmisiones para automóviles en Querétaro y que consumiría muchas herramientas de corte. Visité el lugar donde presumiblemente estaría la compañía en cuestión, quedando impresionado por el tamaño del terreno. Sin embargo, como vendedor de este tipo de herramientas de corte, gozaba de un excelente nivel de ingresos y me olvidé de TREMEC.

No fue sino hasta que el gobierno federal publicó el primer Decreto de la Industria Automotriz, que pretendía llegar a la integración del 100% de componentes nacionales a productos de tecnología extranjera —como fue el caso de Tremec, fabricante de cajas de velocidad—, iniciando con un mínimo de 60%. El gobierno buscaba incentivar la creación de un fuerte sector formado por fabricantes proveedores de autopartes y que estuviera muy ligado a la industria automotriz en México, creando por añadidura, un sistema de protección. Bajo estas políticas de fomento, Tremec, se funda en Abril 12 del 1964, para producir en México transmisiones mecánicas o manuales para las marcas Ford, General Motors y Chrysler y bajo el amparo del Decreto comentado comenzando con un nivel de integración de partes nacionales del 60%.

Para el efecto, se crea una sociedad con la empresa Clark Equipment Company, aportando la tecnología y a Ford Motor Company como soporte tecnológico. (Continuará).

ODISEA TREMEC (4)Magdalena García Montiel

Solicitamos permisos para que trajeran a las secretarias de la Oficina México en el carro conocido como “la valija”. Invitamos a las Enfermeras, a la Química y a las compañeras empleadas en SERVITREMEC, para que se sintieran parte de nosotras. El Ing. Manuel de la Portilla, Director de Comercialización, siempre transportó al grupo cuando se lo solicitamos. Todo resultó agradabilísimo. Rentamos un salón del Restaurante NABUCO y nos divertimos muchísimo. Comimos delicioso, bailamos, platicamos y convivimos previo a la Navidad del año de 1985. Obviamente, las compañeras de Oficina México, las regresaron en “la valija”, bien dormidas en la parte trasera de la camioneta. Les comento que durante los 6 años que trabajé en TREMEC, organicé esta reunión de mujeres antes de la navidad de cada año.

Llegué al Departamento de Ventas Refacciones en pleno “Túnel del Tiempo”, pasando de la Planta 1 a las oficinas. Les platico que en esa oficina se concentraban las funciones de Ventas Nacionales, Ventas Refacciones y Ventas Exportación. Por necesidades propias del puesto, fue aquí donde trabajé mucho y terminaba mareada al terminar la jornada a las 18:00 Hrs. de lunes a viernes.

Resulta que, en una ocasión, al invitarme el Sr. Rodríguez a trabajar con él debiendo atender también Ventas Nacionales, coincidentemente, el Departamento de Ventas Exportación había solicitado a Relaciones Laborales una secretaria bilingüe (obviamente), y con ciertas características físicas que más bien parecía una convocatoria a Miss Universo. Al no encontrar en Querétaro a una chica con las características requeridas, pues siempre estaba vacante el puesto, ¿y qué creen? Pues yo en la práctica, atendía también esa función, pero ayudada por dos compañeros entrañables, el Sr. Glenn Lyon y Javier Loyzaga, ya que no podía ese Directivo darme órdenes directamente a mí. También hay discriminación en la viña del Señor, ¿no creen? El Directivo es mexicano, para su información. Fui la última secretaria de Don Antonio Rodríguez Casahonda (+), persona queridísima en TREMEC.

Por último, todo mi agradecimiento a Dios por haberme permitido trabajar en TREMEC y conocer a tantos compañeros y amigas, de los cuales algunos ya no están con nosotros, tener tantas experiencias y amistades, a través de los años.

Un gusto platicar con Ustedes. (Fin).

