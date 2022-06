Mauricio Martínez desea justicia para víctimas de Berumen

BUSCA detener que sigan pasando estas situaciones en el medio artístico.

Luego de que Mauricio Martínez denunció pública y legalmente haber sufrido de abuso sexual por parte del exrepresentante artístico Antonio Berumen en sus inicios como cantante, ahora el artista confesó que tiene prohibido hablar de algún avance del caso.

“No puedo decir nada porque le corresponde a los abogados y a la fiscalía, pero va avanzando todo y pues esperemos que se haga justicia, es lo que buscamos más que nada, justicia ¿no?, y ¿para qué?, para que esto no vuelva a suceder”, dijo Martínez a la prensa que le preguntó si Berumen ya había sido notificado de este caso.

El regio, quien acudió a la presentación del documental “Bulding a Dream”, escuchó a un periodista mencionar sobre los rumores de que Antonio se encuentra en Europa, por lo que solo contestó: “Eso dicen, vamos a ver, la verdad no sé”.

Acto seguido, el intérprete añadió: “cuanto te asiste la razón, contra eso quién puede, y como bien he dicho en repetidas ocasiones, yo aquí estoy dando la cara, ¿dónde está él?, el que nada debe nada teme”.

Asimismo, destacó que, a pesar de la importancia de su denuncia, prefiere no concentrarse mucho en el proceso legal. “Tampoco le pongo mucha atención porque es muy desgastante, y creo que me tengo que enfocar en mi trabajo, en mi salud, en mi vida, pero es algo que está en manos de las autoridades”.

No obstante, desea que todas las personas que vivieron lo mismo que él, puedan recuperar la confianza en las autoridades.

“Yo quiero que se me devuelva la fe en la justicia de mi país, quiero que se haga justicia para que no vuelva a suceder, lo estoy haciendo también por todas las demás víctimas que se atrevieron (a denunciar), porque no es fácil y menos siendo hombre. Somos ya más de 20”, declaró.

Finalmente, recalcó que más que una fortuna, busca detener que sigan pasando estas situaciones en el medio artístico. “No queremos dinero, no queremos una disculpa pública, queremos que se haga justicia para que estas personas ya no hagan eso”.