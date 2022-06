Nodal estrena canción dedicada a J Balvin

EL INTÉRPRETE de regional mexicano no se guardó nada en un tema de más de 5 minutos titulado ‘Girasol’.

El Universal

Al fin Christian Nodal estrenó su canción dedicada al reggaetonero, J Balvin luego de protagonizar una polémica a través de historias de Instagram.

Recordemos que todo comenzó cuando el colombiano se burló de una fotografía del cantante de regional mexicano.

El intérprete de regional mexicano no se guardó nada en un tema de más de 5 minutos titulado ‘Girasol’ realizó una tirada a Balvin con una base rock, muy diferente a lo visto anteriormente ya que el género que domina en sinaloense siempre ha sido la banda.

“Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, comienza la canción.

Agregó: “Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta”.

Cabe señalar que la letra también contiene varias palabras altisonantes: “A mí me gustaron mis tatuajes, me gusta mi Flow, si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy”.

El tema se estrenó este sábado, 4 de junio, es muy extenso, aunque esta canción va dedicada a J Balvin, también hay reproches del cantante hacía la prensa y seguidores que se han burlado últimamente sobre los cambios físicos que ha realizado.