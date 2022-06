Revela Pedro Sola los motivos de su hospitalización

PEDRO acabó con todas las dudas sobre el motivo por el que fue ingresado al nosocomio.

Agencia México

Pedro Sola brindó sus primeras declaraciones luego de que la periodista Pati Chapoy compartió en Twitter una fotografía de su compañero en una cama de hospital.

Después de que la titular del programa Ventaneando escribiera junto a la imagen: “Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto…”, las especulaciones sobre el estado de salud del comunicador comenzaron a surgir.

Sin embargo, durante un enlace directo con la emisión televisiva, Pedro acabó con todas las dudas sobre el motivo por el que fue ingresado al nosocomio.

“Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de cataratas […] ahora tengo otro problema, porque al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, pues no veo bien, veo como mucha luz y luego dentro de 8 días me operarán la otra catarata”, contó.

Al respecto de la intervención que le fue realizada, el presentador de televisión detalló:

“Llegué al hospital a las 7 y media (de la mañana), me llevaron a donde es el área de operaciones ambulatorias y ahí rápidamente me transfundieron, me quitaron toda la ropa, llené una serie de papeles, autorizaciones y demás, y de ahí me llevaron de inmediato a la sala de operaciones”.

Cabe señalar que antes de iniciar la entrevista, Pati Chapoy aclaró que compartió la imagen en redes sociales porque el mismo Pedro se lo había autorizado, pues además de ser compañeros de trabajo son grandes amigos.