Shakira y Piqué terminan su historia de amor

FUE a través de un comunicado firmado por ambos famosos donde se anunció el fin de su relación luego de 12 años de estar juntos.

El Universal

La cantante colombiana Shakira confirmó lo que se venía aseverando y diversos medios: se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que tiene dos hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala un comunicado breve, sin casi detalles divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

En los días recientes, algunas publicaciones habían aludido a la separación de la mediática pareja, y habían informado de que el futbolista abandonó el domicilio familiar en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat para volver a su casa de soltero.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, llevaban doce años de vida en común, aunque no han querido casarse, y tienen dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.

Algunos medios también apuntan a con que a raíz de este proceso de separación, debido, según ciertas publicaciones a una infidelidad del futbolista, la cantante colombiana sufrió recientemente un ataque de ansiedad por el que tuvo que ser trasladada en ambulancia desde su domicilio a un centro hospitalario.

A este respecto, fuentes de la citada agencia de comunicación aclararon que ese episodio no tuvo nada que ver con la separación y que está relacionado con “un incidente que sufrió su padre por el cual está en un hospital de Barcelona y recuperándose”.

A pesar de llevar 12 años de relación y tener 2 hijos, nunca hubo una unión de matrimonio entre los dos famosos. Shakira reveló la razón durante el podcast Planet Weir con Holly H.

“La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.