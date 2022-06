EL REY DEL TENIS

Nadal ganó su título número 14 del Roland Garros.

Rafa Nadal logró alzar de nueva cuenta el título de Roland Garros, es el trofeo 14 en su cuenta personal.

El tenista español derrotó 6-3, 6-3 y 6-0 al noruego Casper Ruud en un duelo que duró dos horas y 18 minutos.

Nadal registra su corona 22 en Grand Slam ampliando su ventaja sobre Roger Federer y Novak Djokovic, quienes quedan en 20 títulos.

Aunque el récord de los mayores Grand Slam no le pertenece a Rafa, por delante del español se encuentran las tenistas Serena Williams y Margaret Court, quienes tienen 23 y 24, respectivamente.

El siguiente torneo en el calendario de Rafa Nadal sería Wimbledon, pero hay duda de su participación.

¿Qué sigue para Rafa Nadal tras Roland Garros?

Rafa Nadal tras coronarse en Roland Garros ofreció conferencia de prensa y compartió la situación de su estado físico, reveló que durante este torneo jugó con problemas en el pie.

“Esta quincena mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia en los nervios para dormir el pie, pero es un riesgo”, dijo.

Nadal puso en duda su participación en Wimbledon, torneo que se realizará del 27 de junio al 10 de julio.

“Voy a estar en Wimbledon si mi cuerpo está listo. No es un torneo que me quiero perder, me encanta. Allí tuve mucho éxito. Vivo emociones increíbles allá y quiero ganarlo”, expresó el tenista.

Así Rafa tendrá unas semanas para un tratamiento y acudir a Wimbledon.

“Wimbledon es mi prioridad, los Grand Slam son una prioridad, jugarlo con antiinflamatorios sí, con inyecciones de anestesia no”, sentenció.