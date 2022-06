Piden cocesionarios de transporte actualizar tarifas

Requieren de al menos de un incremento del 30 por ciento para alcanzar a cubrir sus necesidades

Por Josefina Herrera

José Luis Hernández Martínez, secretario general del sistema de Taxivan, en San Juan del Río, indicó que es necesario que se realice una actualización en las tarifas, esto debido a que las necesidades que se tienen para darle mayor mantenimiento a las unidades son muchas, y no les es suficiente para poder tenerlas en mejores condiciones.

En este sentido, señaló que ya se tuvo una reunión previa con el Instituto Queretano del Transporte en donde se le hizo saber de todos los problemas a los que se están enfrentando, y por lo que es necesario darle atención urgente para poder brindar un servicio de mejor calidad.

“La primera es el alza de combustible, seguimos con tarifas muy atrasadas, o sea no se balancea para nada, y de ahí en fuera pues igual, pues tenemos un problema en la cuestión del mantenimiento de nuestras unidades, todo ha subido bastante, venimos de una pandemia terrible de la cual que yo creo que al paso que vamos, no vamos a podernos a nivelar porque todo sigue subiendo, ahorita la cuestión del combustible que es lo más importante, hay un alza, trabajamos con diésel y con gas LP, y ahora si que son las necesidades que tenemos respecto a la tarifa que es lo principal, porque está muy desanivelada para cubrir las necesidades, no alcanza”.

El concesionario explicó que otro de los factores también es el alza de los combustibles, y por tal motivo no se alcanzan a cubrir todas las necesidades a las que se están enfrentando, por ello es importante considerar la actualización en las tarifas.

“En el sistema taxivan traemos 105 unidad de trabajando y aproximadamente 22 rutas, y pues ya se ha platicado con el IQT y ahora si que se está trabajando en ello, pero pues ahora si que ya nos urge una respuesta, pero si se está trabajando en eso”.

Indicó que al menos se requeriría del aumento de un 30 por ciento pues en el caso de San Juan del Río no se cuentan con tarifas preferenciales como ocurre en Querétaro, además de que tampoco hay subsidios que se estén pagando hacia los usuarios.

Finalmente, en la cuestión de las vialidades, comentó que ya se ha visto el mejoramiento de algunas pero todavía hay algunas otras que se encuentran deterioradas, lo cual llega a afectar también a sus unidades, “si se han reparado algunas que ya le han puesto pavimento, y pues ha dado muy buenos resultados, y ahora sí que ya el viaje del transportista ya es más cómodo y es más rápido, ya nuestros tiempos los podemos adecuar más a las necesidades del usuario”, concluyó.