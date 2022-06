Pablo Montero tiene problemas con la bebida

El pasado 24 de mayo, una revista dio a conocer en exclusiva que Pablo Montero llegó en estado inconveniente a fiesta de ‘El Último Rey’ ¡sin ser invitado! pues Juan Osorio no invitó a su protagonista a la fiesta del fin de la serie, pero él llegó impertinente y hasta besó a la fuerza a Iliana Fox e intentó besar a Sara Corrales.

Además, una persona de la producción nos confirmó que, “Pablo se lució hasta en la escena final de la segunda temporada, donde se supone que don Vicente se despediría de su público en el Estadio Azteca, esa escena se grabó el pasado viernes 20 de mayo, pero Pablo no llegó, lo buscaron por cielo, mar y tierra, y el señor no se paró en su llamado…”.

“Ya sabrán cómo estaba el staff porque tuvieron que rentar el Estadio Azteca para hacer esas escenas tan importantes y, además, les pagaron a mil extras, que también estuvieron ahí horas esperando”, reveló la fuente.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, el productor Juan Osorio confirmó que, “Pablo sabe perfectamente los errores que cometió, en qué falló. Me duele mucho porque en lo personal lo quiero y lo estimo mucho y lo defendía a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que el último día no se presentara a la grabación”.

Además, agregó que las actitudes de Pablo Montero le parecían una falta de profesionalismo y hasta el momento no ha vuelto a cruzar palabra con él, pues espera una disculpa sensata por parte del cantante.

Osorio también aseguró que no quiere volver a trabajar con él: “Sinceramente, no quisiera adelantarme, no tengo ningún proyecto que le parezca a él. Pero si me lo preguntas ahorita, no, no tengo ningún interés en trabajar con Pablo Montero”.

El productor agregó: “Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, eso es reconocido, supo escuchar directores, asesores… pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad, y cuando tienes la enfermedad, la adicción, es muy difícil y si no tienes la convicción y el valor, el carácter, no lo logras dominar, ni deshacerte de esa adicción”, refiriéndose a que Pablo Montero tiene problemas con la bebida.

Y sobre dicha fiesta, Osorio detalló: “Pablo sí llegó con copas encima. Ese día llegó y quería grabar una escena que yo la cambié y la grabó Jesús Moré en su lugar, sí es cierto. Yo no quise que grabara ese día, estaba muy enojado y me quiso abrazar y le dije: ‘No quiero hablar contigo, no te quiero ver’, y ya, así fueron las cosas”.

Finalmente, Juan Osorio reveló que sigue muy molesto: “La realidad es que fue un pequeño convivio que tuvimos de final de grabación, como todas las grabaciones, pero bueno, no venía al caso en ese momento que participara Pablo, porque lo primero que tuvo que hacer era llegar con sus compañeros actores y técnicos a ofrecerles una disculpa por la falta de respeto, y no se diga con el productor y los directores. Eso fue lo que me molestó mucho, que no tuvo la humildad ni la intención de disculparse. No puedes ser tan cínico en la vida cuando cometes esos errores garrafales y le faltas al respeto a tu carrera y a todos los que conformamos un proyecto”.