Respalda Marmolejo la iniciativa de Paul Ospital

Por Sergio Hernández

Noticias

Los hombres tienen la gran oportunidad de aportar a la igualdad entre mujeres y hombres desde su labor, buscando forjar relaciones más igualitarias y de calidad con sus familias, lo que únicamente puede traer como resultado son beneficios para nuestra sociedad, aseguró la diputada Beatriz Marmolejo al respaldar la iniciativa del diputado Paul Ospital sobre paternidad responsable.

“Cuando hablemos de igualdad, es muy importante, partir de conceptos básicos, para que derivado de ello, podamos tener una visión más clara cuando acudamos al estudio de los diferentes instrumentos tanto nacionales como internacionales. El Diccionario de la Real Academia Española señala que: igualdad, es, el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones.

Nuestra Constitución Federal, establece que: Todas las personas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio texto fundamental, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; además, señala que esta prohibida toda discriminación motivada por el género o cualquier otra distinción que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; asimismo, en su artículo 4, consagra el derecho a la igualdad ante la ley, entre las mujeres y los hombres”.

Por ello, cuando hablamos de igualdad no podemos hacerlo desligado al derecho a la no discriminación, en virtud de que ambos terminos son, un complemento justo y necesario, ya que, mientras el primero es la base, el segundo, se constituye como estandar y directriz para el cumplimiento de dichos preceptos. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno.

Ante ello la ley de paternidad es un paso importante “pues el padre debe de tener responsabilidad en el cuidado de hijos e hijas, no sólo en responder a necesidades económicas, como se ha entendido históricamente a la paternidad. Sino, como aquella que debe brindar calidad de vida en términos afectivos, involucrarse desde el momento de la procreación y contribuir activamente, en la educación de los hijos e hijas, así como en el cuidado de la salud. Implica, no solamente dar un apellido y reproducir el esquema de ser hombre y padre, sino que, debe replantearse dicho rol a funciones orientadoras, educadoras, ser amigo solidario y acompañante en el proceso de crecimiento, roles que tradicionalmente son asignados a las madres”.

Así, la paternidad positiva, se ha relacionado con un aumento del desarrollo cognoscitivo y del rendimiento académico, una mejor salud mental de los niños y las niñas, así como con tasas de delincuencia más bajas entre los hijos.

Así, compartir las tareas de cuidado y crianza de las hijas e hijos se vuelve fundamental para compartir equitativamente dichas cargas con las mujeres, al tiempo que permite establecer relaciones familiares más sólidas, basadas en la comprensión y afectividad, que redundan en beneficios mutuos para toda la familia, reduce riesgos futuros y permite el crecimiento sano de los hijos.