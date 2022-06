Violeta Isfel no se queda callada y le responde a Ema Pulido

A inicios de la sexta semana en ‘Las Estrella Bailan en Hoy’, las cosas se están poniendo más difíciles para los participantes, pues el jurado exige más calidad de parte de cada pareja de baile y han advertido que sus críticas serán más duras.

En la emisión de ayer, se presentaron dos de las parejas que más han llamado la atención: Violeta Isfel con Luis Fernando Peña y Estefanía Ahumada con Miguel Martínez.

Recordemos que hoy fue la segunda participación del dúo conformado por Isfel y Peña, mientras que fue la primera presentación para Ahumada y Martínez, ya que las antiguas parejas de Violeta y Miguel tuvieron que dejar el concurso por causas de fuerza mayor.

Primeramente, se presentaron Violeta Isfel y Luis Fernando Peña al ritmo de Quickstep, sorprendiendo y maravillando a la mayoría de los jueces, quienes los elogiaron por su dedicación y el toque personal que le pusieron al baile.

Sin embargo, la que no quedó tan convencida fue Ema Pulido, también conocida como “La Juez de Hierro”, quien enfatizó que “la coreografía estaba bien hecha”, pero consideró que su acto fue “muy robótico”.

Ante lo dicho por Pulido, Isfel le señaló que el baile era elegante y que, por ello, habrían optado por no hacer muchos movimientos faciales: “Entendimos que el baile es sumamente sobrio, como muy elegante, y tratamos de mantener eso”, sostuvo la actriz, quien también aseguró que tomaría en cuenta los consejos que le dio.

En tanto, Miguel y Estefanía debutaron en la pista de baile con una danza española, la cual no terminó de gustar a los jueces, quienes indicaron que no había coordinación y que el ritmo no quedaba con los pasos.

“El baile no tiene nada que ver con la música, otra cosa, una rapidez espantosa que no me gustó”, opinó Pulido.

Finalmente, el jurado le puso 23 puntos a Ahumada y Martínez. Mientras que Isfel y Peña obtuvieron 25 puntos.