Los jóvenes deben sentir su identidad para disminuir la migración Juan Guzmán Cabrera

Texto y fotos: Laura Valdelamar

Noticias

La migración de los jóvenes, principalmente hacia el vecino país del norte, Estados Unidos, es una costumbre que se tiene ya de muchos años, y la única manera que se podría detener sería con fuentes de empleos, con fuentes de oportunidades, dijo el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera.

Abundó que la falta de fuentes de empleo es lo que destierra a los jóvenes, Huimilpan, en este momento está en un proceso de productividad y se buscan esos elementos.

“Pero en el fondo de todo Huimilpan, seguirá siendo Huimilpan y es lo que tenemos que defender, nuestro medio, la naturaleza, todo lo que tenemos y por lo tanto los jóvenes que hoy percibimos, son jóvenes que tienen la costumbre de salir de la secundaria e irse a Estados Unidos. Yo creo que el problema está de raíz, vamos a tardar mucho tiempo para erradicar la migración, si bien fuera como yo lo percibo, una situación muy crítica para la desintegración de la familia, pero hasta que no se viva y no se sientan las oportunidades que les podamos dar a los jóvenes, se seguirán yendo “

Apuntó que se requieren empleos mejor pagados y sobre todo que los jóvenes sientan suyo Huimilpan, que sientan la identidad de cuidar a Huimlpan, “mientras tanto no veo forma de poder parar a corto plazo esa situación”.

El presidente huimilpense, también comentó las obras que se realizan con la participación de la ciudadanía, en donde dijo, cuando se tiene el apoyo por parte del pueblo se pueden hacer muchas cosas y estamos detonando varias comunidades.

Huimilpan, tiene 57 comunidades y están abarcando todas aquellas que quieran trabajar, a todas se les va a dar obra, porque son obras para el pueblo.

Asimismo abundó que se llevan a cabo programas con el objetivo de que los ciudadanos paguen su impuesto predial, por lo que en el presente año se incrementó de 9 a 10 millones que venían recaudando en el 2021, este año llevan arriba de 15 millones de pesos y esperan a fin de año duplicar la cantidad, porque los contribuyentes están viendo que su impuesto se les devuelve en obra.

“Hicimos un programa el cual estamos prácticamente doblamos lo del año pasado, ellos tenían registrado cerca de 9 a 10 millones, ahorita recibimos 15 a 16 millones de pesos, vamos a recibir mucho más a través del programas que estamos haciendo. Darles las facilidades a la gente que se regularice y concientizándolos de que deben tener la propiedad a través del pago de impuesto”.

Refirió que cuando el pueblo empieza a trabajar, donde salen las mujeres, niños y gente mayor a colocar cemento, a pintar sus banquetas, “esas son las mejores obras que yo me voy a llevar, el recurso que la administración te da es muy poco y no alcanza, y eso me llena de placer cuando me llaman a una comunidad, porque esa ha sido nuestra gestión durante muchos años, hemos hecho caminos, hemos hecho bardeados de escuelas, hemos hecho templos desde hace ya muchos años, el ciudadano hoy por hoy sabe que todo lo que ellos pongan es para su beneficio, para sus hijos, para sus nietos y esas son las obras que hoy estando en la administración alabo, y seguiré tratando de motivar, porque esas son las obras que se cuidan y se valoran”.