¡Amber Heard recibe propuesta de matrimonio!

Tras la resolución del juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, la actriz ha recibido una inusual propuesta en redes sociales.

Pese a que en esta batalla legal se ha hecho hincapié en que Amber perdió mucha credibilidad luego de que Johnny demostró que el artículo donde ella declaró ser víctima de violencia doméstica era falso, tal parece que no todo son malas noticias para la artista.

Un hombre millonario de Arabia Saudita ha ofrecido casarse con Heard después de que muchos de sus seguidores le dieran la espalda al demostrarse su culpabilidad en el caso de difamación.

A través de una nota de voz enviada desde Instagram directamente para la actriz, el usuario dijo:

“Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Que Alá nos bendiga a ambos. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo”.

A pesar de que el mensaje se ha viralizado, la actriz no se ha pronunciado al respecto del mensaje, sobre todo porque se ha mantenido inactiva de las redes tras el juicio donde intentaba ganar 100 millones de dólares al contrademandar a Depp.