Gobierno no descartar reformas a “Ley de Aguas”: Lupita Murguía

Ante la inconformidad con la recién aprobada “Ley de Agua” por parte de organizaciones, la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segob), Lupita Murguía Gutiérrez, expresó que si bien la nueva norma ya fue aprobada, desde el Poder Ejecutivo no se descarta que se incluyan reformas.

La encargada de la política interna del estado compartió que desde la Comisión Estatal de Aguas (CEA), que dirige Luis Alberto Vega Ricoy, y la LX Legislatura, en atención específica por el diputado Antonio Zapata, se escucha a los ciudadanos.

“La Ley efectivamente ya fue aprobada; sin embargo estamos conscientes que todo es mejorable, todo es perfectible y hay la disposición de la CEA de analizar, de escuchar con apertura las propuestas que nos hagan llegar, de tal manera que de esta forma se enriquezca la Ley, que habla del servicio del agua, saneamiento, regulación de los organismos operadores y que tiene esa visión integral”.

Lupita Murguía Gutiérrez añadió que la “mejora” de la legislación se puede dar por dos vía: por el diálogo entre Poder Ejecutivo y Legislativo y a través de una acción de inconstitucionalidad; en el caso de la segunda, expresó, que hasta el momento está sin notificarse de este recurso al gobierno del estado, por ello desconocen si se promovió.

El 19 de mayo se aprobó la Ley de Aguas de Querétaro por la LX Legislatura, misma que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2022, según se lee en el artículo segundo transitorio.

“No sé quiénes hayan promovido ya la acción de inconstitucionalidad, no he pedido el reporte al jurídico, porque tendría que informarme el jurídico, entiendo que no hemos sido notificados de una acción ya interpuesta, pudiera ser simplemente no se nos ha notificado y eso sería un cauce, el dar respuesta a una acción de inconstitucionalidad, por un lado; pero por otro lado el tema es escuchar las opiniones con apertura, analizar por parte de la CEA, que es el área técnica en esta materia, que es lo que se propone, y bueno pues todo es susceptible de mejorarse a través de reformas y adiciones. Son las dos vías”.