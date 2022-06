Hasta pronto, Rigo

La madrugada del jueves falleció nuestro colaborador ayudante de talleres

Por Tina Hernández

A Rigo lo conocí en aquel 2019, en la posada navideña de nuestro trabajo. Cómo me lo presentó la vida fue divertido, pues en medio de la pista de baile, el compañero se sacó los “pasos prohibidos”, y en ese momento me agradó, me pareció transparente y tal vez como una persona fácil de hablar, y digo tal vez, porque en realidad lo conocí poco, casi nada, aunque siempre lo percibí autentico.

Ayer recibí con mucha tristeza la noticia que había fallecido, cerca de las 2:00 horas de este jueves 06 de junio, y me vino a la mente su persona, y cómo lo conocí, para luego como un flashazo recordarme la última vez que lo vi, me pregunto: ¿dónde es la fiesta?, pero como no había tal celebración, rompí con su ánimo de convivencia y le comente que no había nada de nada.

Rigo ingresó al equipo de trabajo en 2019, como ayudante de talleres, y aunque yo casi no circulaba por esa área, sí veía a Rigo todos los días por casi tres minutos, desde que una noche, Don Luis le compartió un cigarro en la redacción, para luego comentarle que podía tomar uno cuando quisiera, y desde entonces Rigo subía cada noche por su “pitillo”, Benson & Hedges Mentolados Light (de esos que tienen una esfera que se revienta con los dedos), aunque con la confianza de los días el compañero ya se llevaba dos o hasta tres, no sé si porque pensaba que Don Luis no se daba cuenta o porque nos “hacíamos” que no lo veníamos y aprovechaba nuestra laxitud, sobre todo la de Don Luis.

En una ocasión recuerdo, que Don Luis, no compró los famosos cigarros mentolados, y al llegar el momento de la visita de Rigo se molestó y repeló al decir que esos cigarros “Chesterfield” sin filtro no le gustaban, se fue sin el tabaco.

Después llegó la pandemia, dejamos de ir a la redacción, y desde entonces solo vi a Rigo como cinco veces, y en cada ocasión siempre aprovechaba para decirle que se portara bien, porque hay que decirlo, le gustaba la fiesta.

Rigoberto Olvera Hernández tenía 42 años, era residente de la calle Santa Mónica, número 33, La Piedad y ayudante de talleres, pero esta vez ya no regresará a oler tinta.

Estoy segura que el buen Rigo llegando a donde sea que llegue seguro que los deleitará con unos “pasos prohibido”. Hasta siempre Rigo.