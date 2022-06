Papá de Alex Hoyer desea hacer dueto con Danna Paola

El señor Néstor Daniel Hoyer, suegro de Danna Paola, confesó su deseo de poder colaborar musicalmente con la intérprete de “Mala fama”, a escasos meses de que su hijo y la artista confirmaran su romance.

El que es voz original del grupo Los Terrícolas, externó su beneplácito ante la duda de una posible fusión musical con la actriz y cantante durante la entrevista concedida al programa Ventaneando.

“No descarto, en esta carrera no se descarta ninguna posibilidad, no solamente de hacer un dueto con Danna, ¡imagínate!, para mí sería un honor poder juntar una nueva generación con aquella época, se me hace una fusión interesante”, dijo don Néstor.

De la misma manera, el artista reveló que por lo pronto la familia Hoyer ya tiene una canción en conjunto. “De hecho, ya grabé un tema con mi hijo Alex y mi hija Daneli que se titula Vivirás, que fue el tema que nos abrió las puertas, y ya lo grabé con ellos dos, está a punto de salir también, pero si se da la oportunidad de hacer algo con Danita, sería un placer”.

Por otra parte, Néstor Daniel Hoyer no puso objeción a la posibilidad de que la pareja llegue al altar, aunque destacó que todavía les faltaría algo de tiempo para dar este paso en sus vidas.

“Yo creo que les falta conocerse más, falta ver cómo está esté mundo ahorita, cómo va fusionando, pero bueno, ellos decidirán en un futuro si puede haber boda o no puede haber boda, pero lo importante es que ahorita por lo menos se están conociendo”, manifestó.

A inicios del mes de abril Danna Paola se sinceró con los reporteros sobre su vida sentimental y gritó a los cuatro vientos su romance con Hoyer.

“Me enorgullece la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira, pero mi elección de privacidad, es elección nuestra y el hablar también de la relación y decir sí, estoy muy feliz, estoy muy enamorada y estamos enamorados”, dijo en esa ocasión la artista.