Gaby Spanic ya hizo las paces con Lucero

Agencia México

La actriz Gaby Spanic se sinceró con la prensa y habló de las diferencias que ha mantenido con artistas como Lucero y Alicia Machado, y respondió a la posibilidad de una reconciliación con ambas.

Durante su asistencia a una conferencia para promocionar la marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México, la artista conocida por su papel de ‘La Usurpadora”, reveló que con una de ellas ya solucionó sus diferencias.

Al escuchar el nombre de la intérprete de “Tácticas de Guerra”, Spanic alabó a la ex de Mijares y recalcó que su conflicto con ella es cosa del pasado. “Lucero es una señorona, yo la quiero muchísimo, y la admiro como actriz y como profesional”.

Como se recordará, Gaby Spanic y Lucero trabajaron juntas en la telenovela “Soy tu dueña” (2010), y a partir de esos momentos comenzaron los rumores de que su rivalidad en la pantalla habría traspasado a la vida real.

La confirmación llegó en 2019, cuando se filtró un audio donde Gabriela despotricaba contra su colega escuchándosele decir: “Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a joder porque hasta videos han salido de la tele que ella esta allá y fue a abrazar a la niña en una fiesta, la ‘Carita de ángel’, y la niña como que hizo así con la mano, como que, ‘ay no me la digas Lucero’. O sea, se le vio la actitud y ella trata de ser la más linda, la más ‘nice’ y la santa, y nadie le cree”.

No obstante, con Alicia Machado las cosas son distintas, pues luego de finalizar su participación en el reality “La Casa de los Famosos”, todo indica que las artistas no han podido limar asperezas, pues Gaby sostiene que ella fue la más afectada en este caso. “En esa experiencia la agredida fui yo, fui muy decente, como siempre lo he sido”.

Por otra parte, Spanic confesó que por ahora no tiene novio, aunque recalcó que no aceptará a cualquier persona. “¿En qué tiempo corazón?… quiero un hombre sin prejuicios, sin complejo, que sea un hombre en todos los sentidos. Me siento una mujer empoderada, una mujer realizada, una mujer agradecida con Dios y con la vida, con mi trabajo”.

Finalmente, la venezolana aprovechó para desmentir los rumores de un posible retiro, tal como se comentó en algunos medios de comunicación.

“Eso a veces lo he pensado, pero pusieron la nota como si ya era una afirmación de mi parte, lo he pensado, pero no es que yo dije ‘ya me retiro’, no, lo he pensado”, explicó.