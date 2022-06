Llegó la quinta ola a México dice UNAM

UNAM emite recomendaciones ante una nueva ola Covid

Desde hace un par de días México ha venido reportando un incremento significativo en nuevos contagios de COVID-19, tan es así que, los reportes diarios de la Secretaría de Salud que habían sido eliminados volvieron para mantener informada a la población sobre una creciente ola.

Ante esto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el país podría encontrarse ya en su quinta ola.

Y es que, a través de un artículo publicado en la Gaceta UNAM, expertos han señalado que los contagios se han disparado más en entidades como Ciudad de México, Sinaloa y Baja California Sur.

Pesé a que en algún momento el país mantuvo cifras de una o dos muertes por día y contagios mínimos, hoy la institución se mantiene atenta a cómo es que hay un repunte de casos.

Para esto, investigadores de la institución han emitido una serie de recomendaciones, en las que piden no confiarse y seguir con las medidas sanitarias, además de evitar automedicarse en caso de síntomas, aplicarse su esquema completo de vacunación contra el COVID-19, entre otras.

De acuerdo a especialistas, el incremento de contagios no tiene tanto que ver con que se haya tomado una mala medida, más bien es por la llegada de las nuevas subvariantes de ómicron en el país.

Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología indicó que no es momento de bajar la guardia.

“No hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar”, dijo.