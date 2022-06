Incrementa migración de jóvenes de SJR a Estados Unidos

Por Josefina Herrera

Noticias

La regidora presidenta de la Comisión de Atención al Migrante del Ayuntamiento de San Juan del Río, Fabiola Pérez Valenzuela, mencionó que se ha detectado un registro mayor de jóvenes del municipio que emigran a Estados Unidos derivado de la falta de oportunidades laborales.

En este sentido, indicó que aún no se cuenta con un dato oficial de cuánto pudiera ser el número de quienes están buscando alguna oportunidad en el vecino país, pero claramente se ha notado, sobre todo en algunas comunidades en las que prefieren ir en busca del sueño americano por la calidad de vida que se tiene allá.

Dijo que comienza ser alarmante que incluso los menores de edad también estén pensando en emigrar, pero por ello es necesario que haya un registro para ver cuántos son en sí los jóvenes que van en busca de estas oportunidades y de esa manera comenzar a crear proyectos para lograr detenerlos.

“Efectivamente si hay un incremento en la población, a mí lo que me ha tocado ver y con la información que como regidora me ha llegado, la problemática está en que ahora se van muy jóvenes, incluso hasta menores de edad, entonces realmente éste si es un tema preocupante, en muchos aspectos sabemos que en Estados Unidos pues ve la calidad de vida que aquí no pueden conseguir por diversas circunstancias y lo que nosotros queremos poder lograr, estoy trabajándolo, la verdad es que es un proyecto que traigo en mente y que espero en algún momento si aterrizarlo como tal”.

Pérez Valenzuela señaló que este proyecto iría encaminado de las remesas, pues San Juan del Río es el segundo municipio que recibe más por el número de población que llega a emigrar, y que a través de éstas se pueda consolidar algún apoyo en el que obtengan los suficientes ingresos para evitar que se muevan de aquí.

“Es buscar que a través de las remesas que se recibe aquí la gente, somos el segundo municipio que se reciben en el estado, se pudieran hacer proyectos productivos para poder frenar la migración, no que regresen los que se fueron pero a lo mejor si vean una oportunidad de ingresos o de un negocio propio por así decirlo a través de cooperativas o a través de lo que mejor les pudiera parecer a una organización y que pudieran ver aquí oportunidades de trabajo y de ingresos, y que no sea necesariamente llegar al norte”.

Mientras tanto, la regidora indicó que está trabajando de manera coordinada con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener lo datos necesarios en cuánto a migrantes, pero no toda la información podría recibirse de ahí debido a que hay quienes no tramitan sus papeles.

Finalmente, señaló que sí es importante crear estrategias que ayuden a estos jóvenes a salir adelante mediante algunos proyectos que les puedan dar un ingreso suficiente y que los obligue a quedarse, y para ello también está coordinándose con la Secretaría de Gobierno Municipal.