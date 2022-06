Justin Bieber revela por qué se le paralizó el rostro

BIEBER recalcó que su enfermedad es “bastante seria” y deberá enfocarse en su rehabilitación.

Agencia México

Justin Bieber reapareció en un video para aclarar algunos detalles de su estado de salud luego de cancelar diversas presentaciones y alertar a sus seguidores por esta situación.

El cantante reveló que se encuentra luchando contra un virus grave, conocido como síndrome de Ramsay Hunt, que le ha paralizado el lado derecho del rostro, por lo que necesitará tiempo libre para recuperarse.

“Es por este virus que ataca los nervios en mi oído y mis nervios faciales tienen parálisis, como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no sonríe este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, explicó el intérprete de “Sorry”.

Tras disculparse con sus fanáticos por no haber cumplido con su gira de conciertos, Bieber recalcó que su enfermedad es “bastante seria” y deberá enfocarse en su rehabilitación para recuperarse por completo.

“Espero que lo entiendan y usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100% […] estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad […] y no sabemos cuánto tiempo será para volver a la normalidad”, manifestó.

La gira mundial Justice de Justin comenzó en febrero, y tuvo un ligero freno cuando él y su esposa Hailey Bieber contrajeron COVID; sin embargo, todo indica que esta vez su regreso a los escenarios no será tan pronto como en aquella ocasión.

Hasta el momento el mensaje del cantante cuenta con más de 2 millones de vistas y un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores quienes le envían cariño y piden su pronta recuperación.