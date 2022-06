Murió Cooper Noriega, estrella de TikTok a los 19 años

EL TIKTOKER fue hallado sin vida en el estacionamiento de un centro comercial.

El Universal

Cooper Noriega, estrella de TikTok, falleció ayer en un centro comercial de Los Ángeles, California, a los 19 años de edad, por causas aún desconocidas y a pocas horas de haber publicado un video en el que hablaba sobre morir joven.

De acuerdo con el portal TMZ, el tiktoker fue hallado sin vida en el estacionamiento de un centro comercial, ubicado en las afueras de Los Ángeles.

Fuentes policiales indicaron que una persona alertó a los servicios de emergencia sobre el hallazgo del cuerpo y pese a que paramédicos atendieron al tiktoker en el lugar, no pudieron revivirlo.

El portal detalló que Cooper no estaba en un vehículo y que no había signos de violencia en su cuerpo, por lo que no se sospecha de ningún delito y se realizará una autopsia.

Pocas horas antes de que Cooper muriera, publicó una imagen de sí mismo en la cama en TikTok con la leyenda: “¿Quién más está pensando que va a morir?”.

Cooper tiene mil 077 millones de seguidores en TikTok y también una gran cantidad de seguidores en Instagram.