Natanael Cano pide a sus fans no molestarlo con fotos en la calle

EL INTÉRPRETE de Amor tumbado constantemente realiza acciones que lo hacen ser criticado por internautas.

El Universal

En los últimos años han surgido muchos proyectos que le apuestan al subgénero musical de los corridos tumbados, entre los más destacados se encuentra el joven de apenas 21 años, Natanael Cano. El intérprete de Amor tumbado constantemente realiza acciones que lo hacen ser criticado por internautas o compañeros del medio artístico, recientemente tuvo un pleito con el cantante Ovi y también arremetió contra los premios Billboard por no nominarlo a ninguna categoría.

Una vez más Cano ha dado de que hablar pues ahora pidió a sus fans no molestarlo con fotos mientras no se encuentre dando conciertos y vaya por la calle o este patinando.

En los últimos días el cantante ha compartido videos en su cuenta de Instagram en los que practica con su patineta en parques públicos a altas horas de la noche por lo que ahora pide a sus seguidores no acosarlo mientras descansa del trabajo.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto ‘Que no las doy’ no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humanos fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. HAHAHA no funciona así bebes, perdón”, escribió en su cuenta de Instagram.

Segundos después el cantante dejó en claro que se seguirá tomando fotos con sus seguidores mientras esté en un concierto ya que es parte de su trabajo, sin embargo, fuera de eso prefiere no ser molestado.