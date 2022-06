Reseña del “Amoroso Vacío”, de Rocío B. Ortiz

POR DALIA LARISA JUÁREZ

ESCRITORA

El descubrimiento del amor romántico suele ser el tema personal de los sueños y las pesadillas, así como de gran parte de la literatura. Así como el agua de las olas en la playa, que irremediablemente van y vienen en la historia íntima, se esté o no preparado para sus temporalidades; esta clase de amor tiene dos caras: la de la euforia y gozo, contrapuesta con la del dolor y el miedo a la soledad del abandono.

Tratar de describir el estado de ánimo en ambos polos, de acercarnos al sentir del desamor y del romance, es el arte de la poesía, que rezuma el néctar de las palabras en versos cercanos, que dan palabras a cosas que a veces nos damos simplemente el lujo de suspirar.

El libro “Amoroso Vacío”, de Rocío B. Ortiz, está dividido en dos partes: en su Parte I entreteje la melancolía de la ausencia de la persona amada y la soledad que se enfrenta ante los sueños rotos. Aunque en la lectura no hay una ensoñación en particular de alguien en particular, sino asumirse como una persona que ha dejado de vivir en pareja.

“A veces duermo con la luz encendida

para no ver mi soledad” (p.14).

Para quien está solitaria, pero extrañando lo que se fue, sin buscarlo se encuentra con nuevas oportunidades románticas, las que germinan en versos de sospecha sobre sus propias esperanzas:

“Hermoso narciso de cabello negro

Quisiera abrirte mi corazón

Pero no sé si de mí te has enamorado

O sólo me miras porque soy el agua

En la cual te reflejas” (p.18).

La Parte II del poemario en cuestión, refiere desde el vacío personal con los nuevos amaneceres del alma, como una playa que sabe que una nueva ola se acerca, como las nuevas primaveras se percibe la germinación de un nuevo amor: dulce y luminoso como la miel y el sol:

“Tu voz de sol

Se funde con el cedro

se derrama en las vetas

de tu guitarra” (p.41).

En fin, los versos tejidos con delicadeza por Rocío B. Ortiz, y editados en esta segunda edición de INFINITA, a cargo de Daniel Zetina, son mi recomendación para las bibliotecas personales. El libro se puede conseguir directamente con la autora, en la cafetería y librería “El Desvelo de Autor”, ubicada en la calle de Invierno número 34-B, del barrio de San Sebastián, cerca de la Antigua Estación, o bien, en Cafebrería Pessoa.