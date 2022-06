Critican proyecto chiva

En las Chivas se han dado muchos errores que tienen al equipo observando, desde hace tiempo, los desenlaces de los torneos por la televisión. Quien fuera vicepresidente deportivo del club, Néstor de la Torre, ve dos equivocaciones claras que han terminado por aumentar la desconfianza.

En Chivas, de lo más que se habla es de la falta de un proyecto serio. “¿Qué creo? Que vendieron un proyecto que iba a llevar un proceso, como si ya estuviera, y a ver, espérate, se debe ver primero la materia prima para ver qué sacar, y es algo que no se me tomó mucho a bien. Lo digo con toda la honestidad y no me interesa quedar bien con nadie, no me quiero ganar un lugar”, afirmó.

De la Torre precisó que, en este momento, la afición tiene poca credibilidad, ya que no se ha atinado a los refuerzos iniciales. “Como aficionado, hay decepción, porque ellos quieren resultados, quieren ver a sus Chivas en los primeros lugares, peleando campeonatos. Eso es lo que quiere un aficionado y es un proyecto difícil”, dijo.