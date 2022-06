Gonzalo Peña manda comunicado tras acusación de Daniela Berriel

El Universal

En marzo de 2021 Daniela Berriel denunció haber sido víctima de presunto abuso y señaló al actor Gonzalo Peña como cómplice de su agresor. Tras la acusación, Gonzalo desapareció del ojo público, cerró sus redes sociales y se dio a la fuga, pues sobre de él ya pesaba una orden de aprehensión e incluso, quedó fuera de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’.

Para octubre de ese mismo año y tras recibir el perdón legal de la actriz, y declarar a su favor en el caso que emprendió contra el responsable, Peña sorprendió a los internautas al reactivar su cuenta oficial de Instagram.

Hace unas horas, Gonzalo Peña mandó un comunicado para compartir su sentir tras la situación legal en la que se vio envuelto.

“Después de un tiempo, he decidio dirigirme a ustedes, más que nada sentía que me lo debía a mí mismo. No es fácil lidiar con la situación en la que me vi envuelto. He necesitado y todavía necesito tiempo para sanar porque realmente ha sido una etapa desafortunada en mi vida, pero siempre con la fe de que los tiempos de Dios son perfectos”, se lee al inicio del comunicado.

“Hace unos meses se me dictó judicialmente inocente de todo lo que aparentemente era culpable… Por respeto a mí, a mi familia y todos los involucrados no volveré a tocar este tema”, sentenció el actor.

Finalmente, “esto quedará como una parte amarga de mi pasado, pero siempre con la conciencia tranquila. La vida sigue y yo con ella… Me siento tranquilo de que se haya hecho justicia, dicho lo cual decido de una vez por todas cerrar este ciclo”, declaró.