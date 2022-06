¡Karol G y Anahí juntas!

El Universal

Karol G terminó su gira Bichota Tour Reloaded por nuestro país con su presentación en Arena Ciudad de México para llevar al party a los miles de fans qué asistieron a su presentación.

La bichota entró al escenario a las 22:10 horas con vestimenta blanca y su cabellera azul y ondulada. Los juegos de luces y la pirotecnia se encendieron y la gente se movía al ritmo de Mi cama, Ay Dios mío y Poblado.

“Han pasado tres años desde mi última presentación aquí y hay un montón de éxitos qué no hemos cantado juntos, así que esta noche nos vamos a desquitar”, prometió a los ‘papacitos’ y ‘mamacitas’ qué asistieron a verla al foro de Azcapotzalco.

Acompañada de sus 10 bailarinas y 5 instrumentistas, Karol cantaban al son de Ella para pedir respeto y amor propio por cada uno de los fanáticos qué estaban viéndola “para dejar ir a quien ya no te necesita”.

“Tú bichota, te lo digo en serio déjelo ir porque a usted le espera algo mucho mejor”, exhortó la colombiana.

Las luces emitidas por la luz artificial de los dispositivos móviles comenzaron a encenderse como símbolo de empatía para la cantante. Después de 37 minutos de show, su sombrero de vaquera color oscuro estaba sobre su cabeza mientras cantaba Location y Provenza. Su vestuario ya tenía una pinta rosa y aún más brillosa para entonar Makinon.

El momento de sus éxitos qué lanzó previo a la pandemia de Covid 19, con su ex pareja Anuel AA, Culpables, Secreto y China se cantaban en todo el recinto como en su última presentación en la Arena en 2019, solo que en esta ocasión, el rapero puertorriqueño estaba ausente.

“¿Cuántos vinieron en pareja esta noche?”, pregunto la colombiana. “La mayoría dice que no porque se sienten culpables. Vamos a cantar estos como los himnos qué son. “Y México dice…”, la historia de amor comenzó a recordarse una vez más.

A las 23:04, la compositora anunció una sorpresa para sus fanáticos. El objetivo era compartir micrófono con una de sus artistas qué la inspiraron. La actriz y cantante mexicana, Anahí, apareció en el escenario al son de Sálvame.

“Te dije que este iba a ser un momento tan épico qué no se iba a repetir”, comentó Karol a la cantante, mientras le daba un fuerte apretón de torso.

“Karol para mí ha sido un tremendo honor. Y a ustedes les dije qué siempre están en mi corazón y lo que juntos vivimos no se olvida nunca, son una generación increíble”, respondió su invitada.

Después de algunos minutos, Karol cambió de escenario para acercarse aún más con las miles de personas que la acompañaban al ritmo de Ocean.

A su regreso, con 200 copas, los vasos de plástico con refresco y cerveza comenzaron a ilustrar al público luego de que la cantante pidiera un brindis por el amor, los amigos y la vida.

“Después de esta, ya no va. Si por su ego y su orgullo, no te busca, es porque no haces falta”, prometió la cantante. “Pa’arriba, vamos a brindar porque ustedes están aquí, por la salud, por la vida, por el amor y el desamor”, dijo mientras entonaba Bichota.

Después de un show de 2 horas con siete minutos, Karol G terminó su presentación envuelta del estandarte mexicano qué alguien aventó desde abajo para acompañarla.

“Gracias México por hacer parte de mi vida”, concluyó mientras cantaba su éxito Tusa.