La Tesorito confiesa que abrirá su OnlyFans

El Universal

Si bien, durante la pandemia y después de la misma, muchas famosas como Karely Ruíz, Ninel Conde, Babo, Yanet García y Celia Lora, decidieron abrir su cuenta en una plataforma de contenido explícito, como lo es OnlyFans, Laura León demostró que nunca es tarde para abrir su cuenta, pues aseguró que lo hará.

En entrevista para ‘Venga la Alegría fin de semana’, la actriz de 69 años de edad mencionó que va a incursionar en la creación de contenido explícito y dio detalles sobre la clase de contenido que subirá a la plataforma, en donde reveló que enseñará ‘el tesorito’.

“¡Yo quiero hacer OnlyFans! ¡Claro que sí! Les voy a enseñar todo el tesoro, que está precioso y acabo de mandar a hacer unas pelucas preciosas. Claro que sí de todos los colores, chinitas y todo. De repente es tímida, muy tímida”, explicó.

Así mismo, entre risas la famosa aseguró que incluso ya compró algunas pelucas que usará para lucirlas en sus fotografías que subirá a dicha plataforma, y aunque todo se trató de una broma, mencionó que algo con lo que sí va en serio es la creación de su bioserie.

La intérprete de ‘Dos mujeres, un camino’ explicó que está en marcha la producción de su biografía como un material audiovisual y aunque ha sufrido algunos inconvenientes no está dispuesta a dejar pasar la oportunidad de contar su vida y sus experiencias.

“Sí hay cosas, pero todo se ha ido atrasando un poquito tesoros, hay que tener la paciencia porque no se puede ya ahorita, no, no. Las cosas llegan a su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos”, comentó la famosa.

Tras ello, La Tesorito mencionó que piensa contar todos los detalles de su carrera sin importar qué tan escabrosos sean, al igual que con su vida privada, ya que no piensa guardar ningún secreto con sus fanáticos. “Voy a hablar de todo, de una vez, ya que se sepa. ¡Agárrense, tesoros!”.