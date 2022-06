No es tiempo del retiro

El brasileño Marcelo dijo que seguirá su carrera como futbolista tras despedirse con 34 años del Real Madrid, pero no reveló en qué equipo y sorprendió al no descartar enfrentarse al club del que se va como jugador más condecorado.

“No he pensado en retirarme, todavía puedo jugar y bien, creo yo. Por el cariño que le tengo al Real Madrid no va a ser ningún problema jugar contra él. He hecho todo lo que tenía que hacer por el club, y bien, si me toca jugar contra él, soy muy profesional como me ha enseñado”, afirmó.

Marcelo se ve con fuerzas para extender su carrera: “No pienso mucho en el futuro, siempre vivo el momento. Es difícil dejar el club de tu vida tras 16 años con muchas alegrías, sufrimientos, entrenamientos, dolores, dándolo todo por el club. El futuro no me asusta, porque lo que tuve que hacer y la historia, está escrita ya. Estoy contento conmigo mismo, mi familia está orgullosa y no hay incertidumbre”.

A unos días de que acabe su último contrato con el Real Madrid, el brasileño admitió que no tiene cerrado su nuevo destino. “Cuando lo tenga cerrado, hablaré por mi Instagram”, dijo, antes de descartar que se vaya a formar para ser entrenador.

Marcelo, sin embargo, no se ve con cualidades para ser entrenador: “No tengo capacidad para entrenar, tengo otras cosas que se me dan mejor. La táctica siempre ha sido rara, nunca he entendido los números, he disfrutado jugando, donde está el balón. No me veo ni creo que sea entrenador”.