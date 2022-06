Arqueros queretanos sumaron 24 preseas

Por Víctor Terrón

La selección queretana de tiro con arco que participó en los Juegos Nacionales Conade 2022, cosechó de 24 medallas, de las cuales 6 fueron de oro, 8 de plata y 10 de bronce, recordando que esta disciplina se desarrolló en Hermosillo, Sonora.

En la modalidad de recurvo Sub 21, la seleccionada nacional, Paola Saucedo Centeno se consagró como la máxima medallista queretana, al sumar 3 preseas áureas y una de plata, en individual, y un bronce por equipos mixtos.

Por su parte, Carlos Javier Rojas López, quien se quedó cerca de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, se colgó 2 oros y 2 platas en la categoría Sub 24. Mientras que el otro campeonato queretano cayó por conducto de Leonardo Pacheco Nava en recurvo individual Sub 18.

El también seleccionado nacional juvenil de recurvo, Carlos Daniel Vaca Cordero, se quedó con 3 platas, dos individuales y una por equipos recurvo junto a Diego Duarte y Jens Osterkamp, además de dos bronces en individual y por equipos mixtos, junto a Saucedo.

En la modalidad de compuesto, Fernando Vives y Anya Reyes, se quedaron con el bronce en mixtos Sub 24. Además, Leonardo Pacheco y Sayuri Celis en mixto recurvo Sub 18, y Monserrat Garrido, Anya Reyas y Rebeca Ríos en equipo femenil compuesto Sub 24, también finalizaron terceros en sus respectivas categorías.

El resto de bronces individuales fueron alcanzados por: Cristina Villalón (2), Jonathan Verdi, Leonardo Pacheco y Sayuri Celis.