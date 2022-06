Joan Manuel Serrat cuestiona difusión del reggaetón

Agencia México

Joan Manuel Serrat reflexionó sobre el éxito que ha tenido la música urbana a nivel mundial en los últimos años, además de revelar su percepción particular sobre el género y del papel que la industria musical ha jugado en este tenor.

El cantautor catalán se sinceró en entrevista con Jorge Ramos para el programa Algo Personal de la plataforma ViX, y dejando claro que no es de su agrado es un tipo de música, manifestó:

“Es una forma de hacer cosas, yo no eh… quizás hay unos elementos en el reggaetón que a mí no me convencen del todo, pero, en fin, creo que va buscando cada vez más que la letra se abra más allá de estos conceptos eróticos festivos que tiene en estos momentos y que como toda música, es derivada de otra que pasó antes, y de esta derivan otras en algún momento”.

Pese a respetar los gustos musicales de las personas, Serrat externó su descontento por la manera en que se le han cerrado las puertas a otro tipo de melodías tras el auge del género que abanderan exponentes como J Balvin, Maluma, Daddy Yankee y Bad Bunny.

“Lo que es extraordinario es el éxito que esta música tiene, es raro que no haya representación de todos y cada uno, me niego a creer que todo lo que expone el escaparate, que es muchísimo reggaetón, sea lo único que se hace, y extraño todo lo otro que se hace, que yo sé que se hace, y que sé que quizás la industria ahí debiera dar un paso adelante, ser un poco más visionaria y tratar de buscar más cosas que pueden vivir y convivir con esto”, expresó.

Finalmente, Joan Manuel Serrat hizo hincapié en que sus colegas no son los culpables de que esta música sea la única que tiene exposición en diversas plataformas. “¿Sabes qué ocurre cuando una cosa tiene éxito?, en lugar de ser un estímulo para buscar otras cosas, acostumbra a ser un elemento que lo más fácil es copiarlo y tratar de buscar paralelos a este”, remató.