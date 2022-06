Laura León pide a Juan Osorio que disculpe a Pablo Montero por sus problemas de adicciones

Agencia México

Laura León, reconocida como la ‘Tesorito’, charló con los medios de comunicación sobre algunos temas polémicos que se han suscitado en el medio artístico.

Tras compartir el logro de su nieta Zaaxhiel, quien se graduó de la preparatoria y quiere seguir sus pasos en la industria musical, la artista de 69 años se refirió a la polémica entre Juan Osorio y Pablo Montero, luego de que el productor exhibiera los problemas de alcohol del cantante.

Debido a que Osorio aseguró que no quiere volver a trabajar con Pablo porque le quedó mal en más de una ocasión en las grabaciones de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández porque llegaba con copas encima o dejaba plantada a la producción, Laura salió en defensa de su colega y comentó:

“Para mí es lo más sagrado que tenemos en la vida, nuestro trabajo, los artistas, entregarnos a nuestro público, pero no quiere decir eso, que no cometamos errores ni tenemos por qué tirar la primera piedra, claro que no, hay que superarlo y salir adelante”.

Al escuchar a los reporteros comentar que Juan no le dará otra oportunidad porque Montero siempre recae después de sus rehabilitaciones, León comentó: “Juancito, por favor, hay que saber perdonar en esta vida, nadie somos monedita de oro, todos tenemos nuestros errores, y él va a salir adelante, es un buen muchacho”.

Antes de retirarse del lugar, ‘La Tesorito’ fue cuestionada sobre las supuestas “travesuras” que hizo Andrés García con Karely Ruiz, y aunque dijo no estar muy bien enterada de la situación, la intérprete decidió enviarle un mensaje al actor con quien protagonizó la exitosa telenovela ‘Mujeres engañadas’.

“¡Qué sucio Andrés! ¿Qué estás haciendo? Deja esas cosas, Andrés. Yo lo adoro, lo quiero con todo mi corazón, si nadie somos moneditas, Dios quiera que superemos todo esto porque somos compañeros y yo los quiero con todo mi corazón”, dijo al respecto.