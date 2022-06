Mick Jagger cancela shows tras dar positivo a COVID-19

Agencia México

Los Rolling Stones pospusieron el concierto del lunes en Ámsterdam después de que su vocalista, Mick Jagger, diera positivo a coronavirus.

“Desafortunadamente di positivo de COVID-19. Nos gustaría reprogramar la fecha lo antes posible y volver tan pronto como podamos”, explicó el intérprete del grupo en su mensaje en su cuenta de Instagram.

A su vez, Mojo Concerts, organizadores del evento en Países Bajos, fueron los encargados de informar al público presente en el estadio lo ocurrido una hora y media antes de la hora fijada para el inicio del espectáculo.

“Jagger no puede cantar, no puede tocar. Esta noche no hay espectáculo”, dijo un representante tras tomar el micrófono en el lugar.

Por otra parte, la emblemática banda también envió un comunicado para informar a todos sus seguidores y público en general sobre la situación de salud de su vocalista.

“Los Rolling Stones lamentan profundamente el aplazamiento de esta noche, pero la seguridad del público, de los músicos y del equipo de la gira tiene que ser prioritaria”, explicaron en su mensaje.

De la misma manera recalcaron: “El espectáculo será reprogramado para una fecha posterior. Las entradas para el show de esta noche serán válidas para la fecha reprogramada. En espera de los detalles”.

Ámsterdam sería la cuarta parada de la gira europea “Stones Sixty”, luego de la presentación que brindaron en Liverpool la semana pasada.